Kathryn naloka, super tili sa surpresa ni Daniel

Tili nang tili, na parang lokang-loka si Kathryn Bernardo sa surpresa sa kanya ng boyfriend niyang si Daniel Padilla at ng nanay niyang si Min Bernardo. First time nga raw kasi na napaniwala ni Daniel si Kath kaya nasurpresa ang aktres.

Heto nga ang kuwento ng nanay ni Kathryn:

“Since October, nakausap ko na ang kanyang architect, contractor para sa studio.

“Dapat parang bodega lang ang studio na gagawin, pero sabi ng hairstylist ni Kath, iba raw ang gusto ni Kathryn. Mas gusto nito na maraming pumapasok na ilaw, kaya maraming bintana dapat.

“Dapat birthday gift ko sa kanya ito, pero dahil lockdown uli, hindi siya nag-enjoy. So, kinausap ko si Daniel para i-surprise si Kath.

“Alam ni DJ ang pinagagawa ko. Minsan pinupuntahan ni Daniel ang studio habang ginagawa pa. Siyempre, hindi alam ni Kathryn ‘yon.

“Napapansin namin na gusto talaga ni Kath ng studio. Kaya nag-decide ako na gawin ito, para meron tayong place para sa mga small gathering. So, puwede na sa kanyang mga pictorial, commercial shoot, at sa TGIS (title ng show ni Kath sa YouTube) niya. So, Daniel dito ka na rin, ha!

“Para malaman niyo kung ano ang sinasabi ko na studio para sa 25th birthday ni Kath, panoorin niyo ito,” mahabang intro ni Mommy Min sa video na mapapanood sa YouTube channel ni Kathryn.

At sa video nga, makikita na kasama ni Daniel si Kathryn sa studio na `yon. At kitang-kita kung paano masurpresa si Kath sa nakita niya.

“Ha? What? Oh my God!” tili agad ni Kath habang papasok sa studio.

“This is yours! Yeah, ito ang inaayos noon. Surprise ito sa’yo!

“Dito na ang TGIS natin. This is your place!” sabi ni Daniel kay Kath.

“Oh my God, sobrang galing mo, ah!” sabi pa uli ni Kath kay DJ.

At dito na nga naglabasan ang iba pa nilang mga kasama. Nagulat nga si Kath na nasa studio na `yon ang mga mahal niya sa buhay.

“First time ako i-surprise ni DJ, hindi siya nag-fail. Noon kasi hindi siya maka-keep ng surprise, eh,” sabi pa ni Kath.

“Binigyan ko ng top caliber acting para hindi niya mahalata. Hahahaha!” natatawang sabi naman ni Daniel.

“Dito na tayo mag-shoot ng next episode mo ng TGIS,” sabi pa uli ni Daniel kay Kath.

Well…

Gerald inakit mga bading

Ang pagmamahal ng pamilya ang sagot ni Gerald Anderson sa nagpapainit sa buhay niya ngayon.

Sa Intagram account ng Star Creatives ay may pa-QnA sila kay Gerald, at isa nga sa tanong ay kung ano ang nagpapainit sa kanya ngayon.

“Ano nagpapainit sa akin? Ang nagpapainit sa akin ay pagmamahal ng pamilya ko ngayon, at mga kaibigan. ‘Yun ang importante ngayon, ang pagmamahal, kailangan natin lahat `yon.”

Pero sure ako, mas magiging mainit ang pakiramdam ng mga beki, o kahit mga girlash na pantasya si Gerald, dahil sa sagot niya sa tanong na, ‘Boxers o Briefs?’ Tila inakit nga ni Gerald ang mga bading sa sagot niya, ha!

“Boxer-briefs. Ayoko rin ng brief na kapit na kapit, gusto ko may luwang ng konti, gusto ko ‘yung mataba para pag nagti-taping, mabilis magbihis!” sabi ni Gerald.

So, kung iisipin mo, mas bet ni Gerald na kumakalembang ang kanyang ari-arian, at hindi sakal na sakal. Doon pa lang, parang nakakapagpainit na sa imahinasyon ng mga beki na nagpapantasya sa kanya.

Anyway, masayahin ang pagkakakilala ni Gerald kay Yam Concepcion, habang si JM de Guzman daw ay sobrang intense ang pagkatao. At siyempre, marami pa raw dapat abangan sa ‘Init sa Magdamag’ dahil kagimbal-gimbal pa raw ang mga susunod na eksena.

“Ang ‘Init sa magdamag’ mainit sobra, nakaka-excite, nakakakaba maraming eksena na magugulat ka talaga,” sabi na lang ni Gerald.