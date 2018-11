Kathryn nagpa-‘Dawn Zulueta’ kay Daniel

Nakakatuwa ang revelation na nag-“I-Dawn Zulueta mo ako” si Kathryn Bernardo nang sinorpresa siya ni Daniel Padilla sa kanilang location shoot sa Ormoc.

Naka-lock in kasi sila du’n for almost 3 weeks kaya mai-ima­gine mo kung gaano na ka-miss nila ang isa’t isa sa kabila ng modern technology, huh!

Pero, iba raw talaga kapag personal mong nakakasama ang iyong labadabs, kaya nang dumalaw nga si DJ, talaga raw tumalon si ­Kathryn sa kanya.

Tawang-tawa nga raw si Sharon na siyang nagbuking sa tsikang ito dahil parang gusto na rin daw ­niyang sumabay at magpabuhat kay DJ.

Anyway, malaking factor din nga raw ‘yung walang sawang suportang ibinigay ni DJ sa ­unang pagkakataong hindi sila magkasama sa movie, ayon sa Kapamilya actress.

Kumbaga, in-encourage rin siya nito na tanggapin ang proyekto lalo na’t reunion movie ito nina Sharon at Richard. Isang malaking karangalan para sa kanya ang mapasama sa pelikula ng dalawang showbiz icons kaya maging siya ay naging excited sa pagsisimula nito.

Aminado naman si Kath na kinabahan siya sa una, pero sa sobrang lambing ni Shawie at supportive din daw sa kanya ay nawala ang kabang ‘yun as the shooting went on.

Sharon ayaw paawat sa pag-iyak

Three words to describe ‘yung katatapos pa lamang na media launch ng Star Cinema’s “Three Words To Forever”: Emotional, romantic at inspiring!

Yes, trulili, pinuno ng emosyon ang nasabing presscon dahil sa walang tigil na tears of joy ni Sharon Cuneta, na pati si Richard Gomez ay nakikita naman ang mga luhang nagbabantang malaglag, at ang mga pagluha rin ng iba cast ka­tulad nina Tommy Esquerra at Ms. Liza Lorena.

Sa buong oras din ng presscon ay kitang-kita naman ang ka-sweet-an nina Richard at Shawie na ngayon lang namin nalaman na inabot pala ng 5 to 6 years ang naging relasyon nila noon sa kabila ng pinagdaanan ni Shawie kay Goma na nasa prime ng kanyang kamachohan at kaguwapuhan ng mga panahong ‘yun.

Very inspiring din dahil sa kabila na nasa millennial age na talaga tayo ngayon, ang kanilang libo-libong fan ay hindi pa rin bumibitaw sa kanila dahil parehong successful sa box-office ang kani-kanilang pelikulang ginawa during this generation.

Pero, sa November 28 ay mapapatunayan kung ang kanila nga bang loveteam 15 years ago ay may hatak pa na sa aming palagay ay malakas pa rin lalo na’t isang napakagandang family drama movie ito sa direksyon ng batikang box-office director na si Cathy Garcia-Molina.

Siyempre, malaking tulong din na nasa movie ang bagong “Box-Office Queen” na si Kathryn Bernardo minus her ‘forever ka-loveteam” na si Daniel Padilla.

Well, abangan natin, huh!