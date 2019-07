Kathryn nagalit nang husto kay Direk Cathy

Bata pa lang si Alden Richards ay tagahanga na siya ng mga pelikula na ginawa ni Direk Cathy Garcia Molina, gaya ng One More Chance nina John Lloyd Cruz at Bea Alonzo.

Ni sa panaginip daw ay hindi niya i­naasahan na makakatrabaho niya ang award winning at blockbuster director. Lalo na at nasa GMA Network pa siya, pero heto nga at nabigyan siya ng chance na makatrabaho ito sa ‘Hello, Love, Goodbye’ with Kathryn Bernardo.

Maganda raw ang naging rapport nila ni Kathryn at nakita niya ang passion ng aktres na sobrang dedicated sa kanyang propesyon. Ayon pa kay Alden ay nagkaroon siya ng true at close friends sa pelikulang ito at nagkuwento pa ng masasayang mga moment habang ginagawa ang pelikula sa Hong Kong.

Gaya ng iba ay puring-puri rin si Alden ng mga Kapamilya star dahil sa kabaitan nito walang wall sa pagitan nila.

Malaking p­agsubok din kay Kathryn ang proyektong ito na kinailangan niya na la- ging malungkot na naa-yon sa mga eksenang pinaggagawa sa kanya. Hindi siya puwedeng makipagtawanan sa mga kapwa artista at crew ng production.

Inalis sa kanya ang cellphone at hindi puwedeng gamitin ito until matapos niya lahat ang mga malungkot na eksenang pinaggagawa sa kanya ng director.

Maski si Daniel Padilla na dumalaw sa set ay kinailangan itago at hindi puwedeng makita ni Kath until matapos ang mga eksena. One day ahead kasi si Daniel nang dumating at kailangan itago siya ni Direk Cathy.

Inamin nga ni Kathryn na nagalit talaga siya kay Direk Cathy. At tanggap naman ‘yon ng director, pero ang hindi lang daw niya matatanggap ay ang mag-walk out ito sa kanya.

Arra nanganganib sa sampal ni Thea

Marami-rami na nga raw ang nasampal at nasubunutan ni Thea Tolentino sa mga ginampanan niyang kontrabida roles. Mula sa The Half Sisters, Hahamakin Ang Lahat, Haplos at marami pang iba, aminado si Thea na nainis at napakulo niya ang dugo ng mga manonood.

Wala naman daw problema kay Thea kung palaging kontrabida role ang ibigay sa kaniya dahil mas marami raw siyang natutunan sa mga karakter na ganoon.

“Para sa akin, yung ugali ng kontrabida, mas malapit siya sa totoong ugali ng tao.” May panibagong kontrabida role si Thea sa upcoming teleserye ng GMA-7 na “Madrasta” kung saan makakasama niya sina Arra San Agustin at Juancho Trivino. At ngayon pa lang, asahan na agad na mamamaga ang mukha ni Arra sa sampal ni Thea.