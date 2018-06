Kathryn, Daniel wanted sa Nigeria, Malaysia, Vietnam

Bilib na talaga ako sa KathNiel (Kathryn Bernardo at Daniel Padilla) dahil hindi lang talaga sa Pilipinas sikat ang dalawa, kundi pati na rin sa mga karatig-bansa natin.

Imagine, nag-tweet lang si Kathryn na, ‘To Our friends in Malaysia, we hope you can watch our movie ‘The Hows Of Us’ soon. Saya cintakan awak’ ay su­nod-sunod na agad ang pag-retweet, koment­o at karamihan ay galing pa sa ibang bansa, at hindi lang sa mga ­Filipino mismo, ha.

Sunod-sunod nga ang mensahe ng mga taga-Malaysia na aabangan nila ang movie na ‘yon ng dalawa.

Sabi naman ni @shadeajayi3, “@bernardokath@KATHNIELSpikers Maha kita Kath.”

Anyway, pinilit nga lang daw ni shadeajayi3 na mag-tweet ng Tagalog, bagama’t taga-Nigeria siya na hangang-hanga nga kay Kathryn.

“Wot did u expect.. I even wanted to tell her y not coming to Nigeria in Phi­lippino,’ sey pa niya.

At ‘yun na nga, sunod-sunod na ang wish ng mga fan mula sa ibang bansa. Humirit nga ang mga taga-Vietnam.

“How about Vietnamese fans my love? Hey@StarCinema sa Vietnam ito. #TheHowsOfUs.”

Makikita nga sa tweet na ‘yon ni Kathry­n ang mga photo ng mga tagahanga niya na nag-aabang sa kanila ni Daniel sa iba’t ibang bansa, ha!

Ang bongga lang talaga ng ABS-CBN na ang mga teleserye nila ay naipalalabas nila sa ibang bansa, dahil hanggang doon nga ay sumisikat ang mga artista ng Kapamilya, hindi lang sa mga Filipino na naninirahan doon, kundi pati na rin sa mga local nila roon.