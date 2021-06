Kathryn, Daniel sangkatutak mga anak sa Indonesia

Nakakabilib ang ‘power’ nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo pagdating sa mga fan. Abot nga hanggang Indonesia ang nagmamahal sa kanila.

At nakakatuwang malaman na aktibo ang mga fan nila sa Indonesia, na tinawag ngang KathNiel Kadreamersworld, ha!

Ang bongga ng fan club na ito, na nag-alaga talaga ng mga itlog ng pagong, na ang ginawa nilang mga magulang ay ang KathNiel.

Tuwang-tuwa nga nilang ibinalita na napisa na ang itlog ni Daniel at naging mga turtle na nga.

Makikita sa video ang maliliit na pagong na malilikot.

“Hello Daniel Padilla, your turtle eggs has hatched. Welcome to the world baby turtles,” caption pa nila na makikita sa naturang Instagram.

Kaya bilang ganti ng mga fan ng dalawa mula sa Pilipinas, super comment nga sila para pasalamatan ang mga tagahanga ng dalawa sa Indonesia.

Bongga, di ba? Ang dami na palang anak nina Kathryn at Daniel sa Indonesia, at inaalagaan `yon ng kanilang mga fan. (Dondon Sermino)