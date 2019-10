Kathryn, Daniel nag-iipon na ng pambili ng bahay

Pa-Amerika na ang mag-sweetheart na Kathryn Bernardo at Daniel Padilla para sa kanilang “One Magical Night” show sa Stockton, California, pero babalik agad sila before November 8 dahil on that day ang grand opening ng second branch ng Barbero Blues business nila sa SM Fairview.

Last Saturday ay nagbukas na ang first branch nila sa SM North EDSA at ‘yon daw ang start ng pagiging mag-business partners nila.

Ang KathNiel fans naman, tuwang-tuwa dahil obvious na “selyado” na talaga ang relasyon ng dalawa at mauuwi na raw sa kasalan. Ang bongga!

Anyway, darating daw mismo sina Kathryn at Daniel sa Barbero Blues on November 8, pero during the construction, dalawang beses daw nila dinalaw ‘yon. Pati ‘yung sa North EDSA ay ilang beses din daw nilang binisita.

Hands-on daw talaga ang KathNiel sa business nilang ‘yon at sila ang personal na pumili ng mga barbero at ibang employees.

“Mabusisi sila. Si Daniel ang nag-design ng uniform ng mga tao nila with the help of his stylist. Pati logo ng business nila, si Daniel ang gumawa. Si Kathryn naman ang bumusisi sa services at pricing,” sabi ng marketing man nila na si Ogie Rodriguez.

Parehong mabusisi raw ang mag-sweetheart kaya before raw ng grand opening ng first branch nila ay napuyat sila sa pagtse-check at may mga pinabago pa.

Dapat pala ay may third branch pa silang bubuksan, pero hindi pa nagkakasarahan, kaya inaayos pa ‘yon.

“Pero ‘yung mga gamit like imported barber’s chairs, tables, mirrors at iba pa, ready na,” sey pa ng marketing man nila.

So, ‘yung kasal kaya, paplanuhin na rin nina Kathryn at Daniel?

Teka! Wala pa palang proposal si Daniel dahil sabi ng isang ka-close nila ay nag-iipon pa raw ang dalawa ng pampagawa ng dream house nila.

Sa isang event daw ni Kathryn, ang mga fan daw nila ni Daniel ay sumigaw ng, “Kasal! Kasal!” at sumagot naman daw ang dalaga ng, “Wala pa kaming pambili ng bahay!” na pabiro at sagot naman daw ng mga fan, “Kami na ang mag-iipon, magpakasal na lang kayo!”

Wow, ang bongga ng KathNiel fans, ‘noh?!

Aktor/politiko aktibo sa lamayan

Naku, ‘kaloka rin ang pagiging flooder sa social media ng actor/politician na ito dahil pati ang pagpunta niya sa iba’t ibang mga lamay ay pino-post niya, ‘noh?!

Talagang ipinapaalam ni actor/politician ang pakikiramay niya sa mga namatayan niyang constituents, huh!

Pero in fairness to him, kahit katatapos pa lang ng eleksyon ay panay pa rin ang dalaw niya sa mga burol at hindi katulad ng ibang mga politician na kapag nangangampanya lang nakikiramay sa mga namatayang constituents!

Mga fan sangkatutak ang pa-block screening kina Bea, Richard, Angelica

Exactly four weeks before the opening day ng “Unbreakable” movie nina Richard Gutierrez, Bea Alonzo and Angelica Panganiban today, pero alam n’yo bang maraming block screenings na ang in-schedule ng mga fan ng tatlong stars ng nasabing pelikula, huh!

Excited na nga ang mga fan para sa “Unbreakable” movie ng Star Cinema na showing na sa November 27, kaya naman kaliwa’t kanan na ang block screenings na ini-schedule nila.

Naku, Dondon, invite kita sa November 26 dahil may pa-block screening din ang isang friend ko.

Ang owner naman ng NuEssence na bagong endorsement nina Richard at Sarah Lahbati, si Lovelyn, three screenings kaagad ang pina-schedule para sa mga tauhan niya.

“Baka magdagdag pa raw,” sabi ni Annabelle Rama.

Wow, ang saya-saya! Ang bongga!