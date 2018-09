Kathryn, Daniel katawa-tawa

Marami ang naaliw sa pagsali sa ‘Banana Sundae’ noong Linggo (Setyembre 9) ng ‘The Hows of Us’ stars na sina Kathryn Bernardo at Da­niel Padilla para magpasalamat sa mga fan na nanood ng kanilang blockbuster hit na pelikula.

Isang magandang “thank you” ang pagsabak sa comedy ng dalawa dahil ito ang side nila na hindi masyadong nakikita ng kanilang mga tagahanga. Sure namang marami ng natuwa sa mga nakanood ng kanilang skit sa comedy variety show.

Unang lumabas si Kathryn na gustong kunin ang atensyon ng mga nagpapapansin na la­sing at tambay na sina JC De Vera, Pooh, Ryan Bang, at Kuya Jobert. Pero to the rescue sa dalaga si Daniel na pinagsabihan ang mga tambay na huwag itong bastusin.

Ang punchline ay imbes na si Kathryn ang pagdidiskitahan ng mga lasing ay si Daniel na lang. “Hindi na namin siya babastusin, pero pwede bang ikaw na lang?” joke ni Ryan Bang sabay yakap kay Daniel at sinundan naman ng halakhakan.

Nakakatuwang mapanood ang dalawang seryosong aktor na nagpapatawa at tumatawa. Sana ay magkaroon naman sila ng mga comedy project para mas makita pa ito ng kanilang mga fan.

Shaina super pakipot kay Aljur

Mukhang nagkaka-developan na ang mga karakter nina Aljur Abrenica at Shaina Magdayao sa ‘Asintado’.

Mula kasi nang dakipin si Ana (Julia Montes) ng mga tauhan ni Salvador (Nonie Buencamino), si Xander (Aljur) na ang laging kasama ni Samantha (Shaina) upang hanapin ang kapatid niya.

May mga tinginan silang malalagkit, na para bang nahuhumaling sila kapag naglalapit ang kanilang mga mukha. Gaya na lamang ng subukang turuan ni Xander si Samantha ng self-defense. May moment na natapilok ang dalaga, at sa pagsalo ng binata sa kanya, para bang nag-slow motion ang paligid at hindi agad nila naalis ang tinginan nila sa isa’t isa.

Sumunod naman ang pagsugod nila sa kuta ng mga kalaban, kung saan ipinilit ni Samantha na sumama sa kabila ng panganib. Galit na galit si Xander dahil sa pag-aalala niya kay Samantha dahil ayaw daw niyang mapahamak ito. Siyempre, nagulat si Samantha, na para bang pakiramdam niya ay espesyal siya nang mga oras na iyon.

Naku, mukhang may bagong tambalang aabangan sa hapon ang mga manonood. In fairness din naman, habang tumatagal ay lumulutang ang chemistry nina Aljur at Shaina.