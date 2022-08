Kathryn, Daniel binigo mga fan sa engagement

Bigo ang mga fan na tungkol sa engagement ang pasabog nina Daniel Padilla, Kathryn Bernardo kahapon. Ang dami kasing nag-abang sa ganap sa dalawa, na base na rin sa post ni Karla Estrada.

Dahil sa video na pinost ni Karla, ang dami ngang nag-isip na baka ang tungkol na sa ‘engagement’ ang pasabog nila.

Pero yun nga, hindi pa rin tungkol doon. Dahil launching lang pala yon ng commercial nila, na ang bagong theme song ay ‘Hanggang Kailan’ na si Daniel mismo ang kumanta.

Pero, base sa video ng endorsement nila (Shawarma Shack), tungkol nga `yon sa lungkot ng isang lalake na walang ginawa kundi ang mag-abang sa pag-uwe ng kanyang pinakamamahal na babae.

Mala-pelikula nga ang video, na may isang babaeng umalis ng bansa, at naiwan si lalake. At si lalake ay walang ginawa kundi ang alalahanin ang mga pinagsamahan nila.

Ang bongga ng mga eksena nila na nagsasayaw, na bigla ay mawawala sa piling ni Daniel si Kathryn.

At ang husay pa ring umarte ni Daniel, lalo na sa eksena o linya na ‘Di na ako sanay na wala ka’, at ‘umuwi ka na baby’, ha!

Pero siyempre, sa huli ay makikitang dumating na si Kathryn sa bahay nila ni Daniel, at sabay na silang kumain ng Shawarma.

Oh, di ba? Ang wise, ha!

Miles nagmakaawang bumalik sa Eat Bulaga

Wala nga si Miles Ocampo kahapon (Lunes) sa Eat Bulaga. Di ba nga, noong Sabado ay na-ex si Miles, at ang inisip ng marami ay tsugi na siya sa Eat Bulaga.

So, super abang nga ang mga fan kay Miles sa studio ng Eat Bulaga. Pero, wala nga siya.

Pero sa segment nina Maja Salvador at Maine Mendoza na mga batang hamog, may kausap sila sa cellphone, at si Mile nga `yon. Tatlo nga kasi sila sa grupong Batang Hamog.

“Miss ko na kayo!” sabi ni Miles kina Maine, Maja.

“Naiyak nga ako bro, eh!” sabi pa ni Miles.

“Hindi ba ako puwedeng bumalik diyan? Inip na inip na ako, eh!” hirit pa ni Maja.

“Hindi talaga puwede bro, eh. Pero, hopefully in the near future! Hahahaha!” natatawang sabi ni Maine.

Sa huli, nagbigay ng payo si Miles sa mga kasali sa segment na `yon, na galingan lang nila.

“Kasi ako, ginalingan ko naman, hindi ko alam kung ano ang nangyari!” sabi pa ni Miles.

Pero sa huli, humirit pa rin ng ‘knock-knock’ si Miles na madalas nga niyang gawin sa Eat Bulaga.

“Comeback na lang! Kasi, gusto ko talagang mag-comeback, eh!” saad ni Miles.

“Comeback who?” tanong ng mga kasamahan niya sa studio.

“Comeback tumibok ang puso!” hirit ni Miles, na in fairness, natawa naman ang mga kasamahan niya.

Well, mukhang gimik lang naman ang pagtanggal kay Miles, dahil naka-costume pa rin naman siya. At mukhang gagawan lang ng kuwento ang pagbalik niya, ha!