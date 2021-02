Kathryn binawalang magpasilip ng cleavage

Dahil sa kasabikan na lumabas ng bahay, mula sa halos sampung buwan na pagkaka-lockdown dulot ng pandemya, nagmistulang summer na ang Pebrero, ha!

Napapadalas kasi ang pagpu-post ng mga artista na nasa beach sila, suot ang kanilang mga makukulay at bonggang swimsuit, eh.

Tulad nga ni Kathryn Bernardo, na noon naman ay madalang mong masilip na nagpu-post ng mga photo niya na naka-bikini, pero ngayon nga, sunod-sunod talaga, ha!

Kaka-post lang niya ng photo na nasa kubo (coconut tree) siya na naka-one piece bikini, na may caption na, ‘Find me under the coconut tree by the sea’, heto at may bago na naman siyang paandar, ha!

Pero, mas conservative naman ang drama niya ngayon, dahil balot na balot ang kanyang upper part. Wala siyang pasilip ng cleavage, dahil kahit naka-one piece bikini siya, pinatungan niya ito ng colorful na shirt, na ang caption nga niya ay, ‘With nothing but your t-shirt on.’

Na mas lalong nagpabongga dahil may misteryo nga naman. Hindi katulad sa iba na sobra-sobra kung maglantad ng kanilang mga alindog.

Kitang-kita rin ang ganda ng hubog ng katawan ni Kathryn, na mas tumingkad pa nga ang kanyang sex appeal, dahil na rin sa kanyang kulay (matingkad na kulay brown, medyo mamula-mula).

Bongga, di ba?

Pero siyempre, ang chika ng mga fan, binawalan yata ni Daniel Padilla si Kath na magpasilip ng cleavage, kaya naman pinatungan niya ng t-shirt ang bikini na suot niya. (Dondon Sermino)