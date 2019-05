Kathryn, Alden commercial iboboykot ng mga fan ni Yaya Dub

Super trending sina Alden Richards at Kathryn Bernardo kahapon, dahil sa paglabas ng bago nilang commercial na sila ang magkasama. Ito nga `yung brand ng ice cream, na unang in-endorse nina Alden at Maine Mendoza.

Kaya ang mga fan, may mga nagbubunyi, at meron ding galit na galit.

Sabi ng mga fan ni Maine, hindi sinipa ang idolo nila sa commercial na `yon, dahil ito raw mismo ang umalis at lumipat sa mas masarap na brand ng ice cream. At say pa nila, hindi na nila susuportahan ang brand ng ice cream na `yon, dahil sinuportahan lang naman daw nila `yon noon dahil kay Maine.

Pero siyempre, nagbunyi rin talaga ang mga tagahanga nina Alden at Kathryn. Ang bongga nga kasi ng TVC nila, na mas nakakakilig daw, dahil hindi pilit ang pagpapakilig, at alam mong magkasundo ang dalaw at hindi puro palabas lang.

At yes, palaban ang mga fan ni Kathryn, dahil mas marami nga raw sila, at kaya nilang ubusin ang lahat ng ice cream na ibebenta sa market.

Anyway, ang mga pa-hashtag nga na #AldenChoosesMagnolia, #KathrynLovesMagnolia ang mga nanguna kahapon sa Twitter. Nakuha nila ang magkakasunod na top spots.

Heto pa ang reaksiyon ng ibang fan:

Sa-muel Amoranto “Hindi si Maine ang nawalan. Ang magnolia ang malugi.”

My POV3 “Bad move Magnolia! Kept the non-performer over the best endorser of the year. You’ll immediately see the market reaction. Time to return to Selecta and Arce. Nagtiyaga lang kami dahil kay Maine.”

Leony Pallorina “Kc naman bakit kailangan pang sabihin kong hnd na kasama c maine sa gagawin tvc n alden diba. Pwde naman solo muna n Alden. Pwde naman sanang hindi na sabihin. Pero gusto nya yan eh.”

Jumel Opena “Ka Gandang Kathryn naman talaga eh.mas Lalong sumarap ang Magnolia dahil sayo Kath.”

GayLyn Ra Bella “Good choice of endorsers, new si Kath kaya refreshing ang tvc nila,bago sa mata! Go Alden! We love you. Ganda din ni Kath, bagay talaga siya sa magnolia.”

Well…