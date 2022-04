KathNiel wedding hindi tuloy

Fiesta para sa mga KathNiel fan ang araw na ito dahil ipapalabas na mamayang gabi sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ ang full trailer ng bago nilang ABS-CBN teleserye na ‘2 Good 2 Be True’.

Ang tagal ding walang TV series ang mag-sweethearts, kaya naman sobrang nagre-rejoice ngayon ang mga fan nila dahil malapit na ngang mapanood ang ‘2 Good 2 Be True’.

Ang last series nila ay ‘yung ‘The House Arrest of Us’ na sa iWantTFC ipinalabas (streaming din sa Netflix).

Oo nga pala, noong March 26 ay 26 years old na si Kathryn, pero ‘yung tsika noon na at that age nagbabalak ang dalaga na magpakasal kay Daniel ay hindi mukhang hindi naman yata matutuloy.

Kung noon kasi ay maugong ang tsika na magpapakasal na ang dalawa, lately naman ay hindi na napag-uusapan ang tungkol doon.

Sa presscon kaya nila ng ‘2 Good 2 Be True’ ay puwede silang tanungin tungkol doon?

Well…

Jed nawala depresyon sa Tate

Alam mo, Dondon (my dear editor), isa si Jed Madela sa mga celebrity na aminado na naapektuhan ng Covid-19 pandemic.

Nagka-depression nga si Jed, pero na-control naman niya ‘yon dahil sabi nga niya, nagpaka-busy siya sa maraming mga bagay, kasama na ang paggawa ng iba’t ibang toys.

At ngayon nga ay mas okey na ang Kapamilya singer dahil nagawa na rin niyang makapag-travel abroad at makapag-show.

Nag-guest si Jed sa ilang show nina Lani Misalucha at Nonoy Zuniga sa US, ang ‘Timeless’, at may tatlong solo show din siya.

Nagawa na ni Jed ‘yung Chicago, Illinois (charity show para sa Gawad Kalinga) at bongga rin ‘yung sa Las Vegas, Nevada niya at Easter show naman ang Honolulu, Hawaii niya (na nagaganap ngayon).

Sabi ng namahala sa shows ni Jed, si Vic Perez, marami raw talagang mga fan ang Kapamilya singer na gusto talaga siyang mapanood at mapakinggan na nagko-concert sa Amerika.

Teka! Sa May 1 ay live na uli ang ‘ASAP Natin ‘To’, uuwi kaya kaagad ng ‘Pinas si Jed para makasama roon (pati na rin sa two taping days pa)?

Well…

Anyway, going back sa depression, hindi lang naman kay Jed ummubra ‘yung pagpapaka-busy para mawala ang ganoong pinagdaraanan.

Marami rin kaming mga celebrity na nakakatsikahan na may depression din, pero once na sunud-sunod na ang trabaho nila ay may nakakapag-focus na sila sa kanilang ginagawa at nawawala na ‘yung feeling ng depression.