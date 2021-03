KathNiel sa 2022 pakakasal

Twenty five years old na sa Friday si Kathryn Bernardo, siyempre, lalong nae-excite ang mga KathNiel fan dahil noon pa kumakalat ang tsikang at the age of 26 ay gusto na nilang magpakasal ng boyfriend na si Daniel Padilla.

So, next year kaya ay may kasalan na talagang magaganap?

‘Yan ang inaabangan ng lahat.

Ang mga KathNiel fan naman, kung puwede lang na mag-26 na kaagad si Kathryn naman ang nasa isipan nila ngayon pa lang dahil talagang gusto nilang magkatuluyan na nga ang kanilang mga idolo.

Sabi naman ng isang malapit sa mag-sweethearts, for sure na naman daw na mauuwi sa kasalan ang relasyon nina Kathryn at Daniel.

Siyempre, ang nanay ni Kathryn na si Min Bernardo, hindi naman maikakailang sobrang boto for Daniel para sa kanyang anak.

At kung si Karla Estrada na nanay ni Daniel ang tatanungin? Naku, sobrang proud siya kay Kathryn bilang girlfriend ng kanyang anak, ‘noh?!

Anyway, sa ngayon, hindi pa naman sila puwedeng batiin ng congratulations dahil wala pa rin naman silang sinasabi kung engaged na ba sila, so, babatiin ko muna ng advance happy birthday ang sobrang sweet and nice na si Kathryn.

Enjoy your day on Friday, Kathryn!

Ian, Ogie concert mabenta

Last weekend ay nag-Viber message sa akin si Ogie Alcasid.

“Jun, ang lakas ng benta (ng virtual tickets ng ‘Virtually Yours, KilaboTitos’). Sobrang nakaka-happy!” sabi ni Ogie.

Si Ogie nga kasi ang producer ng virtual concert nila ni Ian Veneracion na mag-i-stream sa KTX.ph, kaya natural lang na sobrang matuwa ang mister ni Regine Velasquez-Alcasid sa benta ng virtual tickets nila, huh!

Eh, marami rin kasing virtual concerts ngayon like ‘yung kay Sarah Geronimo (“Tala: The Film Concert”), kaya ang saya na ang bongga ng benta ng tickets ng “Virtually Yours, KilaboTitos”.

At buti na rin lang na nag-decide si Ogie na i-tape na nila ni Ian ang kanilang virtual concert, at least, wala na silang problema ngayong maraming new health and safety protocols dahil sa mas lumalalang cases ng COVID-19.