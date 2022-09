KathNiel patataubin ng ‘Malacanang’

Ayaw paawat ng ‘Maid in Malacanang’ ha! Imagine, sold out na naman ang screening nila sa Hong Kong.

Nasa pangatlong kategorya na ang ‘Maid in Malacanang’ sa pagiging top grosser na pelikula of all time, ha! Umabot na ito sa mahigit P700M gross at hanggang ngayon ay patuloy pa rin na pinalalabas sa ibang sinehan sa Pilipinas at sa ibang bahagi ng mundo.

Nanghihinayang naman ang ibang hindi pa nakapanood na mga kababayan sa Hong Kong, na sabi nga ni @edz_edzz, “Hindi pa kami nakabili ng ticket.’ At ganun din ang sinabi ni @maryann.lat50, “Yes sir hindi na po kami umabot sa ticket, waiting na lang po kami next week, sobrang bilis po maubos ng tiket.”

Balak din ipalabas sa ibat ibang bansa ang ‘Maid in Malacanang’ tulad sa Europe.

Teka, mahigitan kaya ng ‘Maid in Malacanang’ ang ‘The How’s of Us? nina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, na pumapangalawa sa ‘highest grossing film of all time’ sa buong Pilipinas.

Aba, konti na lang ay maabutan na sila, ha! (Rb Sermino)