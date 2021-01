KathNiel magwawakas na

Sa Saturday na ang last episode ng digi-movie series nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, ang “The House Arrest Of Us” na napapanood sa KTX.ph (at iWantTFC naman ng Sunday).

After no’n, ang teleserye naman nila for ABS-CBN ang pagkakaabalahan ng KathNiel.

Ang tsika, may season two pa raw ang “The House Arrest Of Us”, pero pagkatapos na raw gawin ng mag-sweethearts ang kanilang teleserye.

Siyempre, excited ang KathNiel fans sa sunod-sunod na projects ng kanilang mga idolo!

Ang bongga!

Ruffa naloka sa kulitan nina Estrada, Adarna

Nagulat ako nang maagang nag-message kahapon sa WhatsApp si Ruffa Gutierrez.

Ang alam ko kasi ay late na rin siyang nakatulog the other night dahil nanggaling pa siya sa dinner sa bahay ni Derek Ramsay.

Actually, nang magkita kasi sila noong magkasabay silang nag-dinner sa isang steak house sa Shangri-La The Fort (she’s with Sunshine Cruz and some friends at kasama naman ng Kapuso actor sina John Estrada, Ellen Adarna and some friends), naisipan daw ni Derek na mag-invite ng get-together sa bahay nito.

Magkakapitbahay lang kasi sina Ruffa, Derek at Ellen sa isang posh village sa south of Metro Manila and being neighbors, maganda nga rin naman ‘yung magkaroon sila ng get-together na nangyari na nga noong Monday night.

“It’s in my IG (Instagram) Story (@iloveruffag). Check my story. It’s a fun evening. I will sleep some more!” sey ni Ruffa at idinagdag na may ibang guests din si Derek like some non-showbiz friends, si John (na BFF nito), “Derek’s dad, brother and his son are there too.

“Chef Wade of Bondi and Bourke prepared steak, veggies, potatoes and garlic bread,” sey pa ni Ruffa.

Nang mag-check nga ako ng IG Story ni Ruffa, parang ang saya-saya ng dinner get-together na ipinag-imbita ni Derek. Good vibes lang.

‘Kaaliw nga pati ‘yung video nina Ruffa at Ellen kung saan tinanong ng una ang huli ng, “Hi, Ellen!” na sinagot naman ni Ellen ng, “Hi, Ruffa!” at tinanong nga ni Ruffa kung, “Do you love me?” na sinagot ni Ellen ng, “I love you, but I love him!” at saka sila nagtawanan.

Hmph! Sino ‘yung “HIM” na tinutukoy ni Ellen? Ang suspetsa ng iba, baka si John Lloyd Cruz ‘yon na na-link din kay Ruffa?!

Of course, mukhang nagbibiro lang si Ellen kaya nga sila parehong sobrang natawa ni Ruffa.

Super kantahan at sayawan din ang grupo na ang saya-sayang panoorin.

Sina Ellen at John nga pala ay naka-break muna sa lock-in taping ng sitcom nila for TV5, ang “John En Ellen” at sa February raw ay taping uli ang bagong magka-“love team”.

Naaliw ako sa pagsasayaw nina Ellen at John at feeling ko sa sitcom nila ay ganoon sila kasaya, kaya interesting din na abangan ‘yon, huh!

Bong dinagdagan eksena kay Sanya

Kahapon naman ang first taping day ng “Catch Me Out Philippines” ng GMA 7 na mga host sina Jose Manalo, Kakai Bautista at Derrick Monasterio na isang franchise from UK.

Noong isang araw, ipinost ng direktor ng show na si Rico Gutierrez ang ilang pictures na kuha sa technical rehearsal nila.

Ang ganda ng stage at lightings ng “Catch Me Out Philippines”, kaya kinongratulate at nag-good luck din ako sa kanya kahapon nang magkatsikahan kami sa Facebook Messenger.

Sabi ni Direk Rico, two episodes ang gagawin nila kahapon.

Anyway, inusisa ko rin si Direk Rico tungkol sa “Agimat ng Agila” ni Senator Bong Revilla. Bago kasi mag-Pasko ay natapos na ang lock-in taping nila sa Antipolo at Tanay, Rizal.

May balik-taping pa raw sila?

“Yes!” sagot ni Direk Rico.

Mukhang mas pinagaganda lalo ang fantasy weekly series na ito ni Bong kung saan ay kapareha ng action star/politician si Sanya Lopez, kaya may additional taping day pa sila.