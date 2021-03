KathNiel magpapatayo ng paraiso

Mansion nga ba ang ipatatayong future house nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo? At nasa ituktok ng bundok ba ito, na overlooking sa kabuuan ng Metro Manila?

Ang bongga nga ng pinost ng nanay ni Kathryn na video, photo nina Kathryn at Daniel na magkasama habang pinagmamasadam ang malawak na lupain.

Makikita nga sa video, photo na sa lugar na `yon ay matatanaw mo ang Metro Manila, ha! Mataas ang lugar, at bagay na bagay sa mala-paraisong bahay na gustong itayo ng magdyowa.

Anyway, natatalo-talo naman ang mga fan, na kesyo huwag daw pangunahan ang KathNiel, na baka para sa negosyo lang `yon, at hindi talaga para sa bahay nila sa hinaharap.

Pero, ang alam ko lang, matagal na talagang naghahanap ng lupa ang dalawa na pagpapatayuan nila ng kanilang palasyo. Di ba nga, naka-set na sa utak ni Daniel kung kailan sila dapat ikasal ni Kathryn, at hindi na nga puwedeng mahuli pa `yon o mausog pa.

So, safe to say, na yes, nagsisimula nan gang magpatayo ng paraiso sina Daniel at Kathryn. At yes, kaya nga sila magkasama noong mga oras na `yon para tingnan ang mga lupain na nabili nila. (Dondon Sermino)