KathNiel, Joshua banggaan, patalbugan sa commercial

Sure naman ako na hindi mababangasan ang pagkakaibigan nina Kathryn Bernardo-Daniel Padilla, Joshua Garcia. Pero, magkakaalaman talaga kkung sino sa kanila ang mas ‘sakalam’ ang karisma sa mga mahihilig sa soda.

Banggaan sa pag-endorso ng magkalabang soft drinks sina KathNiel at Joshua.

Nagsimula na nga sa social media ang ad campaign ng KathNiel para sa Blue Pepsi. Samantalang nag-post na rin si Joshua ng photo na hawak ang Coke bottle.

True-Blue-Pinoy ang sabi ni Kathryn. Silog naman ang kay Daniel. Pa-cute naman si Joshua habang hawak ang soft drins.

Well, malaki ang magagawa ng KathNiel para sa nasabing drinks. Pero hindi rin matatawaran ang sex appeal ni Joshua na malakiing tulong sa ini-endorse niya.

So, kanino kayo tatay? KathNiel vs. Joshua?

Julie Anne, Rayver pinaghahandaan ang kasal

Nadagdagan ang paghanga ng mga netizen kay Julie Anne San Jose sa bago niya pinagkakaabalahan. Imagine, kahit abala siya bilang singer, host, social media influencer, naisingit pa niya ang magnegosyo, ha!

Pinakilala ni Julie Anne sa Instagram ang @mundaneclub, isang clothing brand.

“Hello mundane, we like it simple @mundaneclub,” sabi ni Julie Anne.

Masisilip sa latest post ni Julie Anne sa Instagram ang maingat na pagtitiklop ng mga damit, pati na ang pagdikit ng sticker sa paper cover ng item.

“Good Job, nakaka-proud ka,” sabi Lovely Abella.

“Very hands On, Simple Yet Classy”, “Business Woman all in one”, “Wife Material, Deligent, responsible”, ang ilan lang sa maraming papuri ng mga netizen kay Julie sa post nito.

Kaya hindi talaga kataka-taka na nababaliw sa pag-ibig si Rayver Cruz kay Julie Anne dahil sa mga katangian nito.

Teka, naghahanda na ba sila sa future nila? Magpapakasal na ba sila?

Beauty inalay ‘Dolorosa’ tattoo sa anak

Inalay ni Beauty Gonzales at si Norman Crisologo ang bagong tattoo ng huli, sa kanilang anak na si Olivia. Binalandra ni Beauty sa Instagram ang malaking tattoo ni Norman imahen ng ‘Our Lady of Sorrows’ o Dolorosa.

Malaki ang kaugnayan ng tattoo sa birthmark o balat ng kanilang anak sa pisngi nito o daluyan ng luha.

“End of part one. My hubby’s new tat. We have always been attracted to the image of Our Lady of Sorrows, or the Dolorosa. Her mournful gaze and clasped hands always gets an emotional response from us.

“So when Olivia was born with a cute little tear shaped birthmark under her right eye, this image gained new significance. This tattoo is for you baby!” sabi ni Beauty.

Palaisipan sa mga netizen ang part 2 ng post ni Beauty.

Andrew dinumog sa market

Tatagal pa ang kasikatan na tinatamasa ngayon ni Andrew E., dulot na rin ng nakaraang eleksiyon. Dahil sa impact ng rapper/comedian sa milyong netizen, meron na itong sariling design at brand ng t-shirt.

Humilera na si Andrew sa clothing, personal brand n Francis Magalona (RIP), pati na ni Sen. Manny Pacquiao.

Ang bongga nga ng ‘FunkoFun by Andrew E’ na available na ngayon sa market at online store.

Pinagkaguluhan si Andrew sa Greenhills nang bisitahin niya ang isang store para na rin sa autograph signing.

May mga nagbebenta rin ng t-shirts sa US.

Makikita nga sa IG kung paano pinagkaguluhan si Andrew sa Greenhills.