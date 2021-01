KathNiel halikan tagos sa puso ang kilig

Sobra-sobrang kilig ang idinulot ng ‘tukaan’ nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla sa finale episode ng The House Arrest of Us. Sulit na sulit ang panonood nila ng ilang linggo.

Pakiramdam ng mga fan, totoong-totoo talaga ang wedding proposal ni Daniel kay Kathryn sa eksena na nasa tabing dagat sila.

Heto nga ang palitan ng dayalog ng dalawa na tumagos talaga sa puso ng mga fan:

“Will you marry me again?”- Korics

“Yes. I will marry you again”- Q

“I love you Mahal”- Q

“I love you Mahal”- Korics

Sabi ng mga an, ang cute raw ng scene na ‘yon na nai-imagine na nila ang pagtanda ng KathNiel.

Pero siyempre, kahit sabihin pang sulit ang lahat, bitin pa rin ang mga fan. They want more. Gusto nila ng mas marami pang eksena sa dalawa. Gusto nila ng Season 2.

Pero para sa KathNiel, mas bet nila na matuloy na muna ang teleseryeng gagawin nila sa Kapamilya channel. Kakaiba nga raw kasi ang tema noon at siguradong magugustuhan ng mga fan. (Dondon Sermino)