KathNiel gagawa ng serye sa A2Z

Parang naging isang malaking party ang announcement ng ABS-CBN na eere na ang mga shows nila sa bagong A2Z channel 11 analog TV dahil nag-celebrate ang parehong mga manonood at Kapamilya stars sa pagbabalik ng nila sa free TV.

Noong pumutok nga ang balita, nag-trending ito agad sa social media at kanya-kanyang post ang mga artista sa kani-kanilang mga account gaya nina Vice Ganda, Judy Ann Santos, Angel Locsin, Ogie Alcasid, at Regine Velasquez.

Natutuwa naman sina Kim Chiu, Tony Labrusca, at Daniel Padilla sa balitang mapapanood na sa free TV sa pamamagitan ng A2Z channel ang ilang shows ng ABS-CBN.

Pahayag ni Kim sa presscon ng bago niyang pelikula na “U-Turn,” “It just goes to show na hindi susuko ang mga Kapamilya to give entertainment, to give mga palabas —mapa-drama man o variety o movies.”

Tuwang-tuwa naman ang kanyang co-star na si Tony Labrusca sa balitang ito.

“Super exciting. I’m so happy for ABS na kahit papaano, mayroon na tayong free TV. I’m so happy din sa lahat ng mga loyal na Kapamilya at mapapanood na ulit nila ang ABS-CBN on free TV. Exciting talaga,” sey ni Tony.

Samantala, nang tanungin naman si Daniel sa presscon ng kanyang concert na Apollo kung game siyang bumida sila ni Kathryn Bernardo sa isa serye na ipalalabas sa A2Z, sagot niya, “Ano pa nga bang gagawin natin?”

Inamin din ng binata na totoo ang balitang kinausap nila ang bosses kung ano ang kanilang magagawa para makatulong sa kompanya. Dagdag pa niya na kaya niyang maghintay hanggang sa makabalik sa ere ang ABS-CBN.

“Kaya kong maghintay. Puwede akong maghintay. It’s not the end of me ‘pag lumipat na ako or something. I can wait hanggang makabangon ang ABS, dahil naniniwala ako na makakabangon tayong lahat dito,” sabi ni Daniel. (Dondon Sermino)