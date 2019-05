KathDen ‘di apektado sa boykot ng mga fan ni Maine

Nakabalik na si Alden from Hong Kong kung saan ilang araw siyang nanatili doon at maganda ang naging bonding nila ni Kathryn Bernardo. Kaya naman nakitaan sila ng magandang tambalan at agad silang nagkaroon ng bagong TVC na magkasama, at bagay na bagay sila, ha!

Nalaman ko na magbo-boykot daw ang mga maka-Maine Mendoza, at hindi nila bibilhin ang produkto na ibinebenta ng dalawa.

Para namang maaapektuhan ang KathDen sa boykot nila? Eh, sa init ng panahon ngayon, dedma ang mga netizen diyan noh. Move on na kayo noh!

Hindi na ako magugulat kung masusundan pa ng iba pang endorsement ang tambalang KathDen na parehong very professional.

Sige nga, lakas ng loob ng mga nagsasabing magbo-boykot sila. As if naman bumibili talaga sila ng mga produkto ng mga idolo nila, noh!

Miguel tinanggi ang nakaraan kina Barbie, Kyline, Bianca

Hindi kinaya ni Miguel Tanfelix na pagsabayin ang pag-aaral at pag-aartista sa ngayon dahil sa sobrang hectic ng kanyang sche-dule.

Tatlong sabay-sabay na project ang kanyang ginagawa gaya ng “Sahaya”, pati na ang “Fa-mily History” ng GMA Films, at “Banal” ng APT Entertainment. Kaloka na kinaya niya ‘yon, ha! Kaya stop muna sa pag-aaral na nasa third year college na siya sa La Salle Dasmariñas ta-king up entrepreneurship.

Sila pa rin ni Bianca Umali ang magkasama sa lahat ng project. Nakakaloka lang ‘yung sinabi nila na kahit matagal na silang magkasama as a love team ay never daw sila naging magsyota. Talaga ba?

Eh, marami na ang may alam ng nangyari sa kanila at kung kanino sila nali-link ngayon.

“Naging very close talaga kami sa isa’t isa, kasi halos sabay kaming lumaki. So hindi na mababago ‘yung magkasundong-magkasundo talaga kami. We confide to each other. ‘Pag magkasama kami, tawanan kami nang tawanan kahit halos 5am na pala. Basta masaya kami ngayon as we are. At 20, wala pa po akong nagi-ging girlfriend,” sabi ni Miguel, na ayaw naming paniwalaan.

Natatandaan ko na na-link siya before kina Barbie Forteza at Kyline Alcantara.

“Hindi po totoo ‘yun. Alam n’yo naman sa showbiz, uso ang link-link na ganyan. I feel that I still have to know and discover a lot more about myself before I get into any se-rious relationship. Like right now, natuklasan ko sa set ng ‘Sahaya’ na I enjoy sketching pala.”

***

Andrea ‘di problemado kay Derek

Overwhelmed si Andrea Torres nang napili siyang leading lady sa unang project ni Derek Ramsey na “The Better Woman”. Napanood daw niya si Derek sa mga hit movies nila at ni sa panaginip ay hindi niya naisip na makakatambal ang aktor dahil nasa ibang network ito.

Pero ngayon ngang nasa GMA-7 na si Derek ay nagkaroon siya ng chance na makasama ito.

Naranasan na niyang makatrabaho si Derek sa pictorial at look test at puro positive comments ang sinabi ni Andrea. Wala raw itong kaere-ere at very accommodating pa. Kaya kumportable agad siya sa macho actor.

Kasalukuyan na silang nagte-taping ng “The Better Woman” ngayon at so far ay wala raw mga hassle.