Katarina, Rachel patambukan, pakinisan ng puwet

Patalbugan ng puwet ang dalawang Filipina beauty queen na sina Katarina Rodriguez at Rachel Peters. Si Katarina ay sasabak sa Miss World 2018 sa China. At si Rachel ay lumaban sa Miss Universe 2017 at napasama sa top 10.

Nagpakitang-gilas sa pag-display ng kanilang mga lower bumper sina Katarina at Rachel na masisilip sa kani-kanilang mga Instagram wall.

Si Katarina ay nakasuot ng one piece red bathing suit na may raffles sa shoulder strap. Pictorial ang shot ni Katarina na naka-post sa kanyang wall.

Pero dahil naka-side angle ito at mataas ang cut ng bathing suit sa kanyang likuran kaya lantad na lantad ang kanyang behind.

Long shot naman ang kay Rachel na nakatalikod habang nag­lalakad sa may buhangin sa dagat. Suot naman nito ay one piece bathing suit na mataas din ang cut sa likod na nagpalantad din ng kanyang puwet.

Well, kina Katarina at Rachel, mas wagi ang pagpapa-show up ng kanyang behind si Katarina lalo’t mas malapit ang pagkakakuha ng kanyang larawan at mas nakita ang kurba ng kanyang katawan.

Barbie mawawasak dahil kay Jak

Walang dudang haling na haling at baliw na baliw si Barbie Forteza sa kasintahan niyang si Jak Roberto kung ang pagbabasehan ay ang birthday tribute video na pinoste niya sa kanyang Instagram para sa nasabing boyfriend niya.

Kaarawan ng Kapuso hunk nung Linggo, at nag-post si Barbie sa kanyang IG ng video kung saan puro photos nila ni Jak ang laman, na nagpapakita ng kanilang mga sweet moment.

Sa umpisa pa lang ng video nakabalandra ang title na “Happy Birthay Mahal Ko, Mahal Na Mahal Kita.”

Sa second frame ng video, makikitang nakayakap nang mahigpit si Barbie sa boyfriend, isa pa ring indikasyon ng malaking pagmamahal niya sa aktor.

Dalawa o tatlong frame lang yata ng video na may solo shot si Jak at ang mga natitira ay pawang kasama na si Barbie, na parang siya nga ang nag-birthday.

At sa caption nga ay ramdam mo ang pagmamahal ni Barbie kay Jak. Umaapaw sa pag-ibig ang young actress para kay Jak.

“Happy birthday mahal ko @jakroberto,” sabi pa ni Barbie.

Lahat ay umaasang sana ay magtagal ang relasyon nila. Dahil kapag naghiwalay sila ay siguradong mas labis na masasaktan si Barbie sa tindi ng emotion na in-invest niya sa relasyon nila ng aktor. Feel na feel ko nga na mawawasak si Barbie kapag nag-break sila ni Jak, kaya hindi dapat mangyari ‘yon.

Romnick, Harlene hindi paghahatian ang mga anak

Ayaw nang mag-comment ni Zeke Sarmenta, anak nina Harlene Bautista at Romnick Sarmenta. Sa presscon ng MMFF 2018 movie entry na “Rainbow’s Sunset” na kung saan ay isa sa cast si Zeke, hindi naiwasang ungkatin sa kanya ang hiwalayan ng kanyang mga magulang, lalo at sariwa pa ang lahat.

Ingat na ingat si Zeke na magbitaw ng sa­lita tungkol sa sitwasyon nilang pamilya dahil ayaw na raw niyang makadagdag pa sa isyu. Pero inamin nitong nasa healing process sila ng kanyang mga kapatid sa separation ng kanilang parents.

Nagpapasalamat lang silang magkaka­patid dahil binusog sila ng pagmamahal ng kanilang mga magulang, para maintindihan ang pangyayari.

Sa paniniwala ni Zeke, walang mababago sa selebrasyon nila sa Pasko dahil hindi naman pinag-uusapan sa pamilya kung kanino silang magkakapatid pupunta, kung sa Pasko ba ay sa kanilang mommy at sa Bagong Taon ay sa kanilang ama.

Ayaw magsalita nang patapos ni Zeke sa posibilidad na magkakabalikan pa rin ang Mommy at Daddy niya. Sabi lang niya, kung saan at ano ang makakapagpasaya sa kanilang mga magulang doon sya.

Sa edad na 18 ni Zeke, nagpapakita ito ng katalinuhan at malawak na pang-unawa sa takbo ng buhay.