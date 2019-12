Katapusang reklamong plunder kay Arroyo gibasura

Hibadua na Office of the Ombudsman ang katapusang reklamong plunder batok ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo kabahin sa giingong sayup nga paggamit sa P73 milyon nga pondo sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

Gipasakaan ug mga kasong plunder, malversation of public funds ug graft silang Arroyo ug ubang mga opisyal sa PCSO human nila giingong gigamit ang confidential ug intelligence funds sa ahensiya gikan sa tuig 2004 hangtud sa 2007.

Pebrero 13, 2019 pa ang petsa sa pagbasura sa Ombudsman sa reklamo apan napublikar lang kini sa kampo ni Arroyo niadtong Dominggo, Disyembre 1.

Gisang-at ni kanhi Ombudsman Conchita Carpio Morales ang kaso niadtong 2016, sa susamang panahon nga gipakawalay sala sa Korte Suprema (KS) si Arroyo sa lain pang plunder charge sa pondo gikan sa PCSO, apan gikan sa tuig 2008 hangtud 2010.

Sa 10-page resolution, gitataw sa Ombudsman nga walay ebidensya nga gibulda ni Arroyo ang P73.617 milyon nga pondo nga na-disburse gikan sa request nilang knhi PCSO General Manager Rosario Uriarte ug kanhi PCSO Chairman Sergio Valencia.

“The High Court ruled, among other things, that (1) the Prosecution did not prove the existence to conspiracy among Arroyo, Aguas and Uriarte; (2) no proof of amassing or accumulating, or acquiring ill-gotten wealth of at least P50 million was adduced against Arroyo and Aguas and finally (3) the prosecution failed to prove the predicate act of raiding the public coffers,” matud sa resolusyon.

Una usab nga napamatud-an sa KS nga valid ug ligal ang request nilang Uriarte ug Valencia alang sa pondo niadtong 2008 hangtud 2010, ug nasunod nila ang tanang mga requirements sa Letter of Instructions sa disbursement sa intelligence funds.

Giaprobahan ang desisyon ni Ombudsman Samuel Martires ug gisulat ni graft investigation officer Lucielo Ramirez Jr..