Katapusan ng ‘endo’ abot-tanaw na

By Eralyn Prado

Unti-unti nang nagkaroon ng pag-asang maisa­batas ang panukala upang ipagbawal ang contractualization ng manggagawa na nabibiktima ng tinatawag na ‘endo’ o end of contract.

Isinapinal na ng technical working group (TWG) ng House committee on labor and employment ang panukalang mawakasan ang endo na pinagsasamantalahan ng maraming malalaking kompanya sa bansa.

Sa panukala, ay pinalawak pa ang saklaw nito na layong higit pang palakasin ang security of tenure ng mga manggagawang nasa pribadong sektor at pagbabawal sa pinaiiral na fixed-term employment.

Upang maisakatuparan ito, kailangang amyendahan ang Presidential Decree No. 442, o ang Labor Code of the Philippines.

Sa ilalim ng Article 106 ng panukala ay nakasaad na ang ‘contracting’ ay maituturing na ‘labor-only’ kung ang taong nagsu-supply o nagbibigay ng manggagawa sa employer ay walang sapat na kapital o investment. Bawal kasi ang labor-only contracting.

Inamyendahan rin ng TWG ang ukol sa licen­sing para sa job contractors na kung saa’y nakasaad na ang lisensiya ng mga existing job contractors ay hindi na ire-renew ng Department of Labor and Employment (DOLE) maliban kung sila’y nasa industriya o gumagawa ng trabahong kinikilala ng DOLE bilang bukas sa lehitimong job contracting.

Naipasok din sa panukala ang pagtiyak ng ­security of tenure ng mga manggagawa na kung saa’y pagdating sa regular employment, hindi maaaring tanggalin sa serbisyo ang empleyado sa hindi patas at wala sa katuwirang dahilan o kaya’y hindi pagtupad sa due process.

Habang sa mga illegally dismissed employee ay maaari itong ibalik sa trabaho na hindi mawawala ang seniority rights and benefits.

Bukod pa sa sila’y nararapat na bigyan o makatanggap ng backwages, benepisyo at full remuneration na siyang nakapaloob sa batas at pinaiiral na polisiya ng kompanya at collective bargaining agreement.

Kasama sa backwages ang share ng employer sa kontribusyon sa Social Security System (SSS), Phi­lippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) at Home Development Mutual Fund (Pag-IBIG).