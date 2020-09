Katakawan ni Pia binuking ni Jeremy

Matakaw at antukin pala si Pia Wurtzbach. Yan nga ang laman ng birthday greetings ng kasintahan niyang si Jeremy Jauncey.

Masisilip sa wall ang mga photo ni Pia na palaging tulog sa byahe. Mula park, sasakyan, ferry boat ay makikitang tulog si Pia. Palihim na kinunan ng photo ni Jeremy si Pia habang natutulog.

May mga larawan din si Pia na lumalantak, at napakalaki ng kanyang pagkakasubo sa pagkain ng past. Meron din na burger naman ang hawak niya.

“On this special day i wanted to share some of my most treasured memories over the last year with @piawurtzbach to wish her a very happy birthday and remind her how much she means to me. I hope these photos give you an insight of our relationship…i love you baby, happy birthday,” say ni Jeremy.

Xian tinupad hiling ng maysakit na lola

Lahat ay gagawin ni Xian Lim para sa kanyang lola na may sakit na cancer.

Hiniling ng lola ni Xian na ilagay sa isang cabinet ang lahat ng kanyang koleksyon na ginawa naman ng aktor. Nakaposte sa Instagram ni Xian ang larawan nila ng kanyang lola at ina habang nasa background ang glass cabinet na pinaglagyan ng mga naipong clown collections nito.

“Wish granted for lola. She is now recovering and we’re waiting for the doctors to give a go signal for her chemotherapy. Before we brought her to the hospital, I asked her what she wanted para mapabilis ang balik ng lakas niya and she told me that she wanted to see her clown collection in one place. This is the final product and she was thrilled and excited to see it all on display,” kuwento ni Xian.

Next project ni Xian para sa request ng kanyang lola ay ipa-frame ang 150 cross-stitch na ginawa mismo ng matanda.

Maxene, Rob magpapakain sa Indonesia

Gagawa ng fundraising Yoga class ang mag-asawang Maxene Magalona at Rob Mananguil. Pero, hindi mga Pinoy ang beneficiary kkundi ang mga Indonesian.

Nag-volunteer ng tulong sina Maxene at si Rob para sa @sos.indonesia, isang non-profit organization na humahanap ng ibang mga paraan para makalikom ng pondo at pagkain sa mga nagugutom na mga kababayan nila sa Bali, na apektado ng COVID-19.

Nakaposte sa Instagram ni Maxene ang pagsama nila na mag-prepare ng mga pack meal na ipamimigay. Na-inspire raw sila sa grupo na nakipag-collaborate sa mga hotel, resto sa Bali para ibigay na lang sa kanila ang mga sobrang food supplies para ibigay sa mga nagugutom.

Walang bayad ang online yoga class na gagawin nina Maxene,

Rob, kundi donasyon lang ang hihingiin nila sa mga interesado, sa

pamamagitan ng @mulat_manila.

Ellen iniyabang yaman sa Cebu

Nagpaandar na naman si Ellen Adarna sa kanyang mga fan nang iposte Instagram ang yoga activity niya kasama ang mga kaibigan. Ginawa niya ito sa mansyon o templo ng kanyang yumaong Lola.

Mahigit sa 5,000 square meters ang laki ng templo, na inspired sa nawasak na Temple of God’s sa Greece. Halos kasinglaki ng National Museum sa Manila ang templo na pinangalanang Temple of Lea, na ginawang Yoga venue ni Ellen.

Kaya nalula ang mga fan sa laki ng property na kilala sa buong Cebu at ginagawang tourist attraction doon.