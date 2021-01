Katabi ang aninong itim

Habang ibinababa ang kabaong ni Blaire sa huling hantungan nito ay walang patid ang pag-iyak ng mga kaibigan niyang sina Ella, Aimee, Samantha at Terri.

D’ Beast ang tawag sa kanila dahil lahat sila ay notorious sa eskwela. Walang silang sinisino basta kung hilig nilang pag-initan ang isang tao — bully to the maximum level ang abot nito.

Hindi sila makapaniwala sa sinapit ni Blaire dahil kasa-kasama lamang nila ito nung gabi ng mangyari ang panghahalay sa kanya sa may gubat na daan.

Naalalang bigla ni Samantha nang magpunta silang magbabarkada sa lugar na iyon mga tatlong buwan pa lang ang nakakalipas. Gabi na iyon nang nagkayayaan sila para i-celebrate ang Halloween. Tahimik naman ang lugar at hindi dinadaan ng ibang tao kapag gabi na. Sobrang dilim at tahimik sa lugar.

Maraming puno na lagas na ang mga dahon ang madadaanan. Nakakatakot ang makikitang tuyot na mga sanga pati na ang mga itim na ibon na nagliliparan sa tabi. Ang mga huni ng kuwago at ang pang alulong ng aso kasabay ng malamig na hangin na dumadampi sa katawa nila ay lubhang nakakataas ng balahibo. Pero, ang ‘D Beast ay walang pakialam sa takot. Sila ang mga taong mahilig sa adventure. Kaya sila pumunta doon.

May dala silang Devil Springs Vodka, cheese, chips, camping light at malaking speaker para sa kanilang sounds. Ready silang malasing that night at ready rin silang manakot at matakot. Katuwaan lang sa kanila ang bagay na ito.

Pagkahanap ng magandang spot ay hinanda na nila ang dala-dalang inumin at pagkain. Nilakasan pa nila nang todo ang sound. Feeling free to do all things ang peg nila. Nagkakasayahan at naglalaro ng truth and dare at ibang games. Malakas ang tama ng alak sa kanila kaya kung ano-ano na ang naiisip na gawin.

“Mag spirit of the glass naman tayo,” biglang yaya ng lasing na si Blaire. May nagturo sa akin kung paano kumausap ng spirit. First time ko. Try natin, please. Nagdala na ako ng gagamitin natin”. Pinakita niya ang spirit board. “Tada!!!! See I’m ready with this.”

Dahil curious, lahat sila kaya sumang-ayon sa suggestion ni Blaire. Sinimulan nilang laruin ito, may binulong-bulong na orasyon itong si Blaire bago niya kinausap ang board. Nagtanong si Blaire, “Spirit, spirit are you here?” at unti-unting kumilos ang baso sa mga letrang Y-E-S. Mas lalo silang na-excite at nagtawanan pa.

“Blaire, tinutulak mo ba ‘yung baso? Niloloko mo yata kami ah hahaha o lasing na ako?” tanong ni Aimee

“Hindi ah. Kusa siyang lumalakad,” pagyayabang ni Blaire. “Tatanungin ko ang pangalan ng spirit na narito. Spirit, anong pangalan mo?” Humangin at naramdaman ang mga yabag papalapit sa kanila.

Mga tapak sa mga tuyot na dahon. Lumangitngit ang mga sanga ng puno sa ibabaw ng mga ulo nila. May naramdaman sila pero wala silang nakikita na kahit anong spirit nang mga oras na iyon.

Biglang sumakit at bumigat ang balikat ni Blaire. Hinagod-hagod niya ang mga balikat. Nang nalingon si Terri kay Blaire ay naaninag niya ang isang maitim na anyo na nakasakay sa mga balikat ni Blaire. Nagulat siya. Pinikit niya ang mata at dumilat ulit. Wala na ang nakitang anyo. “Lasing na yata ako,”sabi niya sa sarili.

Hindi nila nakikita na may katabi na sila. Magkakasama silang nakahawak sa baso pero ang anino ang siyang nagpapagalaw rito.

Inulit ni Blaire, “Spirit, what’s your name?”

Unti-unting gumalaw ang baso. Nadinig nila ang nakakahindik at malagom na boses na parang galing sa ilalim ng lupa.. “BELIAL!!!! …..LA DIABLO ESTAS VIVANTA ENE DE MIA KORPO!!!!! At biglang namatay ang ilaw nila pati na ang speaker. Nakakabingi ang katahimikan nang biglang kumidlat. Lumakas ang hangin sa paligid nila.

At kusang nilipad ang board at baso na humapas sa puno. Nabiyak ang spirit board at nabasag ang baso. Napanganga silang lahat sa nangyari. Kinabahan. Dagundong ng dibdib nila ang kanilang naririnig. Hindi sila nakakibo kaagad hanggang sa basagin ni Aimee ang katahimikan nila.

“Tama na Blaire, galing mong gumawa ng effect! Style mo bulok ha ha ha”, panunukso ni Aimee.

“You’ve planned it, Blaire. Sige na natakot na kaming lahat ha ha ha. Best Halloween ever… Ito nga oh nanginginig pa ako,” at exagerrated na pinanginig ni Samantha ang mga kamay.

“It’s really fun though nakakatakot talaga. Let’s go, gabi na!” yaya ni Terri.

“Wala akong ginagawa!”, nanginiging na boses ni Blaire. “Hindi ako yun. Guys, I’m scared.. At doon sila lahat natakot. Dali- daling kinuha ang mga gamit at saka sila nagtakbuhan paalis sa daang gubat. Nang makalayo na ay saka sila nagtawanan.

“Grabe! Tama ba ito ng alak sa atin? 80% alcohol kasi ‘yang alak.. Ha ha ha. Ayaw ko nang pag-usapan ito kinikilabutan talaga ako hahaha,” pagtatawa ni Ella.

Hindi iyon makakalimutan ni Samantha. Hinanap niya kung sino si Belial at ano ang ibig sabihin ng salitang sinabi nito. Nalaman niyang ang Belial ay isang Hebrew word na ang ibig sabihin ay wicked na siyang nagpepersona sa isang devil sa Christian text. At ang ibig sabihin ng LA DIABLO ESTAS VIVANTA ENE DE MIA KORPO ay ‘The Devil is living in my flesh’.

Nang biglang may kumabig sa braso ni Samantha. Napukaw ang pag-iisip niya.

“Hoy, ang lalim ng iniisip mo ah,” sambit ni Ella. Naalala niyang bigla na pinipigil nilang umuwi si Blaire noong gabi na iyon matapos silang mag-inuman sa bahay nina Ella pero nagpumilit itong umuwi.

“Ikaw kasi, Blaire, ang tigas ng ulo mo. Kung nakinig ka lamang sa amin,” sambit ng umiiyak na si Samantha.

Habang humahagulgul ito ay bigla niyang naramdaman ang malakas na hangin sa kanyang mukha.

May isang maitim na anino ang nasa tabi niya pero hindi naman niya ito nakikita. Unti- unting idinikit ang labi nito sa tenga ni Samantha, “Ikaw ang susunod”.

Nagulat siya at lumingon-lingon. Wala naman siyang nakitang lumapit sa kanya para magbiro ng ganoon.

Pagtingin niya sa kabaong ni Blaire ay nakita niya na nakapatong rito ang isang aninong itim. Napatingin siya kay Ella na parang nagtatanong kung may nakita rin kaya ito. Pero sa anyo na ito na patuloy sa pag-iyak at parang wala naman itong nakita. Kaya muli niyang ibinaling ang mata sa kabaong ni Blaire pero wala na ang anino.

Pero mas natakot siya. Kinilabutan. Tumaas lahat ang balahibo niya dahil ramdam niya na may katabi siya na tila humihingi sa kanyang tenga. Pumikit na lamang siya at umaasang mawawala ito. Ilang sandali pa ay wala na siyang nararamdamang katabi.

Matapos ang libing ay isa-isa na silang umalis ng sementeryo. Hindi kumikibo si Samantha at halatang may kinakatakutan.

“Hoy, Sam, ano nangyayari sa iyo?” tanong ni Ella. “Bakit para kang giniginaw dyan?”

“Hindi n’yo ba naramdaman ‘yung hangin kanina?” Wala ba sa inyong bumulong?” takot na tanong ni Samantha.

Nagkalingunan ang magkakaibigan. Biglang natawa si Aimee sa tanong na ito ni Samantha.

“Sam, sanay na kami sa iyo. Ano ba ‘yan? Kahit kamamatay pa lang ng barkada natin, iyan ka na naman gumagawa ng kwento. It’s not amusing, you know?”, sabi ni Aimee sa kanya.

“Totoo ang sinasabi ko. Hindi ito gawa-gawa. May something sa libing ni Blaire pero ‘di ko mapaliwanag. Please believe me,” pagpapakaawa ni Samantha.

“O siya siya kung ‘yan ang gusto mong paniwalaan namin, go ahead at sabihin mo na lamang sa amin kung ano ba ang binubulong sa iyo hahaha,” patawa ni Aimee. “Ay! Wait, Sam, paki-ask naman sa bumubulong sa iyo kung anong number ang mananalo sa lotto para tayaan ko,” patuloy na panunukso ni Aimee nang bigla siyang nadapa.

“Oy! ayan kasi hilig manukso, ang bilis ng karma haha,” sabi ni Ella.

Habang tinutulungan nila si Aimee na tumayo ay napansin ni Samantha ang isang napakalaking anino sa tabi ni Aimee. Nanlilisik ang mapupulang mata.

“Huh! Ayan siya sa tabi mo Aimee, nakikita ko siya sa tabi mo!” nanginginig ang kamay ni Samantha habang tinuturo ang nakikita niya.

Sabay-sabay nilang nilingon ang tinuturo ni Aimee pero wala silang nakita na kahit ano.

“Tigilan mo na ang pananakot mo, Sam. Hindi na ok ‘yang ginagawa mo,” pagpipigil sa kanya ni Terri.

“Totoo ang sinasabi ko,” pagtatanggol ni Samantha sa sarili. “Hindi n’yo ba siya nakikita? Ayan siya” sabay turo rito pero biglang nawala ang anino. “Nawala siya, nawala na siya.”

“Enough of that,” utos ni Ella. “Halika na at hinahanap na ako ni Daddy”.

Nang gabi na iyon kwarto ni Samantha. Nagpasya siyang maligo. Nais niyang mawala sa utak niya ang nangyari sa kanya sa libing ni Blaire. Naisip niya na baka nga guniguni lamang iyon dahil masyado silang nagulat sa pagkawala ng kaibigan.

Pagpasok niya sa banyo at naghuhubad na siya ng kanyang blouse nang biglang sumara ang pinto nito. Nagulat siya at tumingin-tingin sa maaaring dahilan ng pagsara ng pinto. Nakita niyang bukas ang bintana at malakas ang hangin.

“Hay…. lagi na akong nininerbyos,” pinapatapang ang sarili.

Binuksan na niya ang shower. Unti-unting lumapat ang tubig sa katawan. Nakapikit ang mga mata niya habang sinasabon ang mukha nang biglang nawalan ng tubig. Hindi pa siya makadilat dahil puno ng sabon ng mukha niya. Hinahagilap niya ang tuwalyang nakasabit sa tabi lang pero wala ito sa kinasasabitan.

“Ano ba ‘yan? Nasaan na ‘yang tuwalya?”

Nang biglang naramdaman niyang may mga kamay na gumagapang sa kanyang katawan. Kaya dinilat niyang bigla ang mga mata kahit may sabon pa. Pero nahilam ang mga mata kaya bigla niya rin napikit ito. Wala siyang nakita.

Bumalik ang tubig kaya tinapos na niya ang paliligo. Hindi niya alam na katabi pa rin niya ang maitim na anino. Nasa harapan niya ito. Dikit na dikit ang mga mukha nila. Pinagmamasdan siya nito. Titig na titig sa kanya. Alam ni Samantha na may katabi siya. Malamig sa paligid niya.

Natatakot na siya lalo pa’t nag-iisa siya ngayon sa bahay. Nagpaalam ang parent niyang mawawala para sa tatlong araw na out of town seminar. Nagsuklay at nagpatuyo ng buhok. Naisipan niyang tawagan si Aimee sa phone. Nagri-ring lang ang cellphone nito pero hindi sumasagot. Kaya si Ella ang naisipang kausapin. Laking pasalamat niya dahil sumagot ito.

“Ella, can I go and spend a night in your place? Wala kasi akong kasama rito at natatakot kasi ako eh”, sabi ni Samantha.

“Oh dear, what are you afraid of? Hindi ka naman dadalawin ni Blaire hahaha,” panunukso ni Ella.

“No, believe me.. I can feel something is following me. I can feel that… that…it is just beside me,” nanginginig na sabi ni Samantha.

“That’s the problem with you, Sam. You’re an expert in making up stories. Ang galing mo kasing gumawa ng kwento kaya ayaw ka namin paniwalaan,” ani Ella.

Umiiyak na si Samantha, “Ella, please, I’m scared.” Hindi pa natatapos ang pakikipag-usap niya ay biglang naputol ang linya. “Hello. Hello Ella…Hello…shit! What is happening?” tanong niya sa sarili.

Nagpasya na lang siyang mag-stay sa bahay at buksan ang ilaw para hindi siya matakot. Uminom din siya ng sleeping pill para makatulog kaagad. Pahiga na siya nang biglang kumurap-kurap ang ilaw sa kwarto niya hanggang sa namatay ito nang tuluyan.

“Brown out ba?” isip niya pero pagtingin niya sa bintana ay may ilaw ang mga katabing bahay. Sobrang dilim sa kapaligiran niya kaya nagtalukbong na lang siya ng kumot.

Papatulog na siya nang naramdaman niyang may humahatak sa kumot niya. Naalimpungatan siya, Pagdilat ng mata niya at napansin niyang unti-unting bumubukas ang pinto ng antique na dress cabinet niya. Nakikita niya ang mga matang pula, nanlilisik at papalapit sa kanya.

Gusto niyang gumalaw pero hindi niya maigalaw ang buo niyang katawan. Para siyang nakagapos sa kama. Gusto niyang sumigaw pero walang boses na lumalabas. Nagpupumiglas siya pero wala siyang magawa. Biglang umuga ang kama na parang lumilindol. Mas higit pa sa malakas na lindol ang pag-uga ng kama. Ipinikit na lamang niya ang mga mata para walang makita. Tumahimik ang paligid. Nahinto ang paggalaw ng kama. Inisip niyang nawala na siguro ito sa kanyang tabi.

Hinintay niya ang ilang segundo ng pagtahimik. Pagkabukas ng mata niya, nakita niyang nasa ibabaw niya ang anyo. Nanlilisik ang mga mata. Unti unti itong dumagan sa kanya. Ang mga kamay nito ay pilit na tinatakpan ang kanyang bibig.

Lumalaban siya pero malakas ang anino. Ang buong mukha niya ay natabunan ng itim na anino. Ramdam niyang unti-unting pinapasok ng anino ang buong kamay nito sa kanyang bibig. Hindi na siya makasigaw. Takot na takot siya.

Sa kabilang linya, tinatawagan ni Ella si Samantha pero hindi niya ito sumasagot. Nagri-ring lang ang phone. Hindi kaagad ibinaba ni Ella ang phone at naghihintay na may sasagot. Wala pa ring sumasagot hanggang sa may nadinig siyang nakakapanindig balahibo na boses na parang galing sa hukay, “BELIAL EST NOMEN MEUM!!!”

Naitapon niya ang telepono sa takot. Ito rin kasi ang pangalang nadinig niya sa daang gubat noong gabing naglaro silang magkakaibigan. Agad agad siyang tumakbo papunta sa kanyang kwarto at nagtago sa ilalim ng kanyang kumot.

Kinabukasan ay pinuntahan nina Ella at Aimee si Samantha. Hindi siya nagsabi kay Aimee kung ano ang nangyari at baka kasi pagtawanan siya nito.

Dala ang duplicate key ay sabay silang pumasok sa bahay nina Samantha at umakyat sa kwarto. Nakita nilang nasa kama pa ito at nakahiga na may talukbong na kumot sa mukha.

“Hoy, Senorita Sam, tanghali na… late na tayo sa klase. Come on maligo ka na,” anyaya ni Aimee pero laging gulat niya nang tanggalin ang kumot sa mukha at lumantad ang itsura nito.

“Ella si Sam!!!!” sigaw ni Aimee.

Dilat na dilat ang mga mata ni Samanta at bukas na bukas ang bibig nito. Patay na si Samantha.

Ilang saglit pa ay may mga imbestigador nang dumating sa bahay ni Samantha matapos tawagan nina Ella ang mga ito.

“Mamang pulis, ano po kaya ang dahilan bakit siya namatay?”, umiiyak na tanong ni Aimee.

“May nakitang bukas na bote ng drugs sa tabi ng kama niya. Ipapa-check namin kasi lumalabas na na-overdose siya sa drugs kaya mukhang cardiac arrest itong nagyari sa kanya.