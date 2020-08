Kat sobrang miss ang BF

Hindi hadlang ang distansiya kay volleybelle Katrina Mae Tolentino para iparamdam ang pagmamahal sa naiwang nobyo sa ‘Pinas.

‘LDR’ man ay ipinagdiwang pa rin at ipinaabot ni Fil-Am volleyball star ang matamis nitong pagbati sa ika-2nd anniversary nila ng kanyang dyowa.

“Happy Anniversary! Even if we are in LDR celebrating our 2nd year I couldn’t be more thankful for all the blessings and memories with you”, lantarang sweetness ni Kat sa kanyang IG post.

“I love you and miss you so much!” walang kiyeme pang lambing ng Ateneo Lady Eagle star sa social media. (Aivan Episcope)