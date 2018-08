Kat de Castro gilabay sa IBC-13

Gikan sa pagka undersecretary sa Department of Tourism (DOT) gibalhin ni Presidente Rodrigo Duterte si Katherine Chloe de Castro isip member, board of directors sa Intercontinental Broadcasting Corporation (IBC-13).

Ang appointment ni De Castro gipirmahan sa Presidente niadtong Agosto 20, 2018.

Gihulipan ni De Castro si Manolito Cruz, ug aduna kini termino hangtud sa Hunyo 30, 2019.

Nasayran nga usa si De Castro sa mga gipaduso ug courtesy resignation sa DOT human milingkod ang bag-ong kalihim nga si Berna Romulo-Puyat.

Gitudlo usab si Edwin Enrile ang nabakanting puwesto ni De Castro sa DOT.

Ang uban pang bag-ong appointees nga gipagawas sa Malacañang mao silang Atty. Michael Ong isip Senior Deputy Executive Secretary, Office of the President; Atty. Mcjill Bryant Fernandez isip Deputy Executive Secretary for General Administration nga anaa sa Office of the President, ug Vanessa Bacus Goc-ong isip Assistant Secretary, Office of the President.

Gitudlo usab sa Presidente silang Beatrice Aurora Avelino Vega isip Assistant Secretary, Office of the President; Francisco Paredes Acosta isip Chairman sa Commission on Filipino Overseas, ug Allan Afdal Nawal isip member, board of directors sa Independent Realty Corporation and Mid-Pasig Land Development Corporation hulip ni Ronald Chua.