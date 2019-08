Kasumpa-sumpa ang ka-cheapan! Bading na TV/radio personality ‘eat and run’ sa resto

Ni: Rose Garcia

Sobrang ka-cheapan ang ginawa ng isang gay radio and TV personality at the same time, actor rin. May modus yata ito na kumakain sa ilang restaurant at pagkatapos ay bigla na lang tinatakasan ang bill niya!

Ganito ang ginawa ng male personality kamakailan lang. May kasama pa raw ito na tila boylet niya na kumain sa isang restaurant. Umabot nang mahigit sa dalawang libong piso ang bill nila. Kyeme pa raw ito na hiningi ang bill.

Kadalasan naman na out of courtesy ng mga restaurant, pagkaabot ng bill ay hinihintay ng mga waiter na tawagin sila para sa bayad kung ready na.

Kitang-kita raw sa CCTV camera ng restaurant nang tingnan pa ng gay personality ang bill niya. Pero just a few minutes, bigla na lang daw nawala ang mga ito.

Laking gulat ng crew na in-charge sa kanila nang makitang walang iniwang bayad ang gay personality. Awang-awa ang source namin sa crew na in-charge. Umiiyak daw ito dahil malamang, ito ang magbabayad at kaltas na lang sa suweldo.

Nang malaman namin ang kuwentong ito ay talagang nakaramdam kami ng inis sa gay personality na may ongoing show naman at akala mo ay katinuan.

Ngayon, naka-red alert na sa gay personality ang iba pang branch ng restaurant in case na kumain itong muli. Tingin nila, modus na talaga ni gay personality ang ganitong gawain.

Ay naku, Mister, ‘wag naman ganu’n. Baka sa halip na ikaganda ng kalusugan mo ang kinain mo e, makasama pa dahil lumalabas na nakaw ‘yan ‘no! Nagnakaw ka na, nang-agrabyado ka pa ng crew na nagtatrabaho at siguradong maliit lang ang kinikita.

***

Myrtle, Ryle maangas magpaligaya ng mga fan

Matagumpay na naidaos muli ang National Sisters Day ng Sisters Sanitary Napkin & Pantyliners sa pangunguna ng Sisters’ endorser na si Myrtle Sarrosa. Dumating din ang iba pang ambassadors ng MegaSoft Hygienic Products tulad nina Young JV at Aljun Cayawan.

At si Ryle Santiago ng Cherub baby wipes, cologne and soap.

Sila lang ay talagang kumpleto na ang show at ang gagaling mag-perform on stage. Ilang beses na naming napanood si Myrtle mag-perform nang live at talagang may rapport ito sa audience ever since. Very nice and gracious kasi.

Hindi na kami nagulat kay Young JV na singer naman talaga at kay Aljun na Prinsipe ng Manobo tribe at WCOPA winner. At si Ryle na ang angas sa stage at iba ang confidence ng anak na ito ni Sherilyn Reyes.

Ang Sisters ang flagship product ng MegaSoft at 19 years na ito kaya by 2020, siguradong mas maraming pasabog si Ms. Aileen Choi-Go dahil ika-20 years na.

Sa mga hindi nakakaalam, hindi lang basta business ang Sisters, napakarami na nilang natulungan na madalas, ang mga endorsers ng MegaSoft ay pinagmamalaki rin dahil bukod sa nakakaikot na yata sila sa buong Pilipinas, with 70 schools around the country since 2016 kunsaan, nagbibigay sila ng entertainment at assistance sa mga estudyante at school at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon.

Sa Starmall, Alabang ginanap ang Sisters Day na yearly talaga ay naka-set na for a big event.