Kasosyo ni Lucio Tan sabit sa US blacklist

Damay ang isa sa mga kompanya ng bilyonaryong si Lucio Tan sa blacklist ng gobyerno ng United States (US) sa mga Chinese firm na sangkot umano sa militarisasyon ng People’s Republic of China sa West Philippines Sea, partikular na ang pagtatayo ng mga outpost nito sa karagatang inaangkin ng maraming bansa.

Kasama kasi ang Chinese firm na partner ng MacroAsia Corp. ni Tan sa mga paparusahan ng Estados Unidos.

Nabatid na ang China Communications Construction Company (CCCC) ang business partner ng MacroAsia sa P208 billion Sangley airport project sa Cavite. Inaprubahan ng lalawigan ng Cavite ang naturang proyekto noong Pebrero 2020 lamang.

Napag-alaman pa na lima sa mga kompanya ng CCCC ang nasa blacklist ng Amerika. Kabilang dito ang CCCC Dredging Group Inc., CCCC Tianjin Waterway Bureau, CCCC Shanghai Waterway Bureau, CCCC Guangzhou Waterway Bureau, at CCCC Second Navigation Engineering Bureau.

May 19 pang Chinese company ang kasama sa blacklist ng US.

Posibleng madamay ang kompanya ni Tan matapos ipahayag ni Department of Foreign Affairs (DFA) Secretary Teodoro Locsin Jr. na kanyang irerekomenda na tapusin ang mga kontrata sa bansa ng mga kompanyang Chinese na mapatutunayang sangkot sa panghihimasok sa West Philippine Sea at maaaring patawan ng katulad na kaparusahan ng US.

“Yes, if I find any of those companies are doing business with us, then I would strongly recommend we terminate that relationship with them. If they were in any way involved in the reclamation, then it becomes consistent on our part to terminate any contract with them,” pahayag ni Locsin sa panayam sa CNN nitong Biyernes.

Kapag ginawa ito, mawawalan ng business partner ang MacroAsia sa pagpapagawa ng Sangley airport.

Malacañang gumitna sa giriang US, China

Gumitna naman ang Malacañang sa nagaganap na tensyon ngayon sa pagitan ng Amerika at China sabay pahayag na prayoridad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga infrastructure project ng administrasyon sa ilalim ng Build, Build, Build program.

“[His] main consideration is what is best for the country’s Build, Build, Build program,” sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque.

Sinabi pa nito na umaasa ang pamahalaan na maaayos sa mapayapang pag-uusap ang mga isyu sa pagitan ng Amerika at China na pareho aniyang itinuturing ng Pilipinas bilang mga “special friends and trading partners”.

Ayon pa kay Roque, ito’y para na rin sa kapanatagan at katahimik ng rehiyon. (Eileen Mencias/Prince Golez)