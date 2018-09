Kasong libel nga gisang-at ni Paolo Duterte, klarong harassment – Trillanes

Nangitag pamaagi ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte aron padayun kining lisudlisuron, matud ni Senador Antonio Trillanes IV.

Sa iyang press briefing niadtong Martes, Septembre 18, sa sulod sa Senado, matud ni Trillanes nga ang kasong libelo sa anak sa Presidente nga si Paolo Duterte dili kini ikalimod nga usa ka matang sa pagharass kaniya.

“It’s very, very obvious na talagang naghahanap ng paraan to shake me down, to harass me,” matud sa senador.

Kahinumduman nga ang kaso kabahin sa gingong pagpangilkil ni Paolo Duterte sa Road Board, Department of Public Works and Highways ug sa ride-hailing app nga Uber.

Lain pang kaso nga libel ang giatubang ni Trillanes sa bana usab ni Davao Mayor Sara Duterte nga si Manases Carpio sa susamang alegasyon.

“Eh ‘yung kapatid ay ‘yung mayor, so maliwanag na magkakaimpluwensiya ‘yan,” pagpasabot ni Trillanes.

Gihatahan ug 10 ka adlaw si Trillanes aron mosang-at ug counter affidavit sa maong kaso.