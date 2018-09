Kasong ‘Acts of Lasciviousness’ kay Atak binasura ng korte

Sa premiere night ng Abay Babes ay nakatsikahan namin si Atak Araña tungkol sa naging resulta ng acts of lasciviousness case na isinampa sa kanya ng isang hotel bell boy assistant sa isang hotel sa Parañaque City.

Ayon sa kanya ay na-dismiss na raw ito noong Miyerkoles after 10 hearings at hindi na nga raw nagpakita ang nagdemandang si Mark Chrisitan Macavinta at hindi rin niya kinumpirma sa amin kung meron bang amicable settlement na nangyari.

Hindi na gaanong nagbigay pa detalye ang komedyante dahil ‘yun daw ang habilin sa kanya ng mga taong malalapit sa kanya, pero at least the truth set him free, ika nga.

Siyempre lesson learned din ito para sa comedian kung kaya mukhang gusto muna nitong manahimik sa usaping kalalakihan. Charot!

Todo kayod daw siya ngayon na aminado na kahit paano ay naapektuhan sa kasong yun, pero this time ay isang malaking tinik na nga raw ang nabunot sa kanya.

Siyempre, nagpapasalamat siya sa mga taong hindi kaagad siya hinusgahan, and yet, pa-thank you na rin sa mga nanlait sa kanya sa mga panahong mainit pa ang isyung ito.

Siguro naman ay hindi naman masamang ‘manlalaki’ basta nasa tamang lugar, at okasyon lamang ito at higit sa lahat sa tama ring lalaki.

Korekek!