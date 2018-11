Kaso vs Trillanes hindi isusuko nina Guevarra, Calida

Tuloy pa rin ang laban ng Department of Justice (DOJ) at Office of Solicitor General sa kabila ng pagbasura ng Makati Regional Trial Court (RTC) sa kanilang apela kaugnay sa matagal ng dinismis na coup d’etat case ni Senator Antonio Trillanes IV.

“For further discussion with Solgen Calida. There’s not only one legal move available here,” giit ni Justice Secretary Menardo Guevarra, bilang reaksiyon sa ipinalabas na order ni Judge Andres Soriano ng Makati RTC Branch 148.

Mag-uusap pa umano sina Guevarra at Solicitor General Jose Calida kung anong ligal na hakbang ang susunod na gagawin.

Nabatid na ibinasura ni Soriano ang partial reconsideration na inihain ng DOJ.

Matatandaang ibinasura ni Soriano ang motion to arrest at mu­ling buhayin ang coup d’etat case matapos mag-isyu ng Proclamation No. 572 si Pangulong Rodrigo Duterte na nagpapawalang-bisa sa amnestiyang ipinagkaloob kay Trillanes noong nakalipas na administrasyon.

Sinabi ni Soriano na nag-file ng amnestiya si Trillanes noong Enero, 2011 at inamin nito ang pagkakasangkot niya sa 2003 Oakwood mutiny at 2007 Manila Peninsula siege.