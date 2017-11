Kaso vs PNoy sa Mamasapano sablay

Ginagampanan lamang ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang kanyang tungkulin bilang commander-in-chief nang magbigay ito ng direktiba para sa operasyon sa Mamasapano, Maguindanao noong Enero 2015.

Ito ang pahayag ni Senador Joel Villanueva kasunod ng paghahain ng Ombudsman ng kasong usurpation of authority laban kay Aquino sa Sandiganbayan kaugnay sa Mamasapano incident.

Sinabi ni Villanueva na hindi akma ang naturang kaso dahil ginawa lamang ng dating Pangulo kung ano ang inaasahan sa kanya bilang lider.

“I think it is legally inappropriate to file a usurpation of authority case against then President Benigno Aquino III for his role in the Mamasapano incident,” ayon pa kay Villanueva.

Iginiit ng senador na sa kaso ng Mamasapano incident, nagdesisyon lamang ang Pangulo batay sa inaakala nitong makabubuti sa bayan at sa mamamayan.

“We are positive that the former President will be able to answer to the charges and defend his name and honor,” paniniguro pa ng mambabatas.