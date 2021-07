Kaso sinampa sa Ombudsman! Cusi dinikdik sa korapsiyon, kapalpakan ng consumer group

DUMULOG ang grupo ng mga electricity consumer sa Ombudsman kahapon at nananawagang suspendihin si Energy Secretary Alfonso Cusi na inirereklamo nila ng katiwalian, kapabayaan at kapalpakan.

Sa 35 pahinang reklamo na nilagdaan ng Power for People Coalition, Sanlakas, at Philippine Movement for Climate Justice, kinasuhan si Cusi ng paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, grave misconduct and gross neglect of duty, inefficiency and incompetence, at conduct prejudicial to the best interests of service dahil pamumulitika sa PDP-Laban ang ina­atupag habang sumisirit ang presyo ng kuryente dahil sa kakulangan ng suplay.

Nag-rally sa Ombudsman ang mga naghain ng reklamo dahil kailangan na anilang gisingin si Cusi na natutulog sa trabaho at iginiit ang anim na buwang suspensiyon habang iniimbestigahan ang reklamo.

Ayon kay P4P convenor Gerry Arances, limang taon na nilang sinubukang paniwalaan ang sinasabi ni Cusi na pagbabago sa sektor na pipigil sa pagtaas ng presyo ng kuryente at sa mga brownout ngunit walang nangyari.

Simula nang umupo bilang kalihim ng DOE, taon-taon nangyayari ang forced at unplanned outages ng mga planta kaya nagba-brownout at nagmamahal ang presyo ng kuryente na nangyari uli ngayong taon.

Sabi ni PMCJ national coordinator Ian Rivera, 75% ng mga outage na sanhi ng red at yellow alert nu’ng unang taon ni Cusi sa DOE ay puro hindi planado at paulit-ulit itong nangyayari sa ilalim ng kanyang pamumuno.

Giit naman ni Manjette Lopez pangulo ng Sanlakas, wala pa ring pinananagot ang DOE sa nangyaring bill shock nu’ng lockdown o sa mahal na kuryente at ang hindi pagtugon ng mga generation company sa kanilang kontrata sa suplay ng kuryente. Ma­laki aniya ang atraso ni Cusi sa mga consumer dahil sa kanyang kapalpa­kan. (Eileen Mencias)