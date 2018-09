Kaso sa BFF ni Mocha na nag-bomb joke tinukuran ng Palasyo

HINDI lisensiya ang paghingi ng paumanhin para makalusot sa kaso ang blogger na si Drew Olivar kaugnay sa kanyang bomb joke sa ­social media.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na kahit nag-sorry na si Olivar sa ipinatawag na presscon ng Philippine National Police (PNP) ay hindi ito inabsuwelto.

Katunayan ay tinuluyan aniyang kasuhan ng PNP-National Capital Region si Olivar at bahala na ang korte na magdetermina kung may nalabag ito sa Presidential Decree 1727 o ang Anti-bomb Joke Law at paglabag sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012.

“Bahala po sila diyan dahil alam naman nina General Eleazar at General Albayalde ang kanilang mga trabaho. I have nothing but the highest respect for both of them,” ani Roque.

Sinabi ng kalihim na bahala na ang pulisya na tumutok sa kaso ­laban kay Olivar.

Noong Sabado ay nagtungo si Olivar sa NCRPO Headquarters at sinamahan ng kaibi­gang si Presidential Communications Ope­rations Office (PCOO) Assistant Secretary ­Mocha Uson para tanungin kung may nalabag na batas, kasabay ng paghingi ng ­paumanhin sa publiko.

Tiniyak naman ng PNP na hindi bibigyan ng special treatment ang blogger kapag napatunayang lumabag ito sa batas.