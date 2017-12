Kaso pa isinampa vs PNoy, Garin, Abad at Ochoa sa Dengvaxia

By Eralyn Prado

Isa pang kasong kriminal ang isinampa kahapon sa Office of Ombudsman laban kay dating Pangulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino III at ilang miyembro ng gabineto nito kaugnay pa rin sa kontrobersiyal na pagbili ng P3.5 bil­yong Dengvaxia vaccine.

Isinampa ang reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ng mga magulang ng batang nabakunahan ng Dengva­xia kasama sina Gabriela Party-list Reps. Emmi de Jesus at Arlene Brosas.

Bukod kay Aquino, kasama ring kinasuhan sina dating Health Secretary Janette Garin, dating Budget Secretary Florencio Abad at da­ting Executive Secretary Paquito Ochoa gayundin ang mga opisyal ng French multinational pharmaceutical company na Sanofi Pasteur.

Nakasaad sa reklamo na kuwestiyonable ang pagpasok ng kasunduan ng mga nabanggit na opisyal sa pagbili ng bakuna.

Inakusahan din sila na guilty sa salang “gross inexcusable negligence” nang mabigong pag-aralan nang mabuti ang epekto ng naturang ­bakuna.

Noong nakaraang linggo ay naghain si da­ting Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) chief Augusto ‘Buboy’ Syjuco ng kasong mass murder at plunder laban kay Aquino at Garin sa Ombudsman.