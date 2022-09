Kaso ni Mary Jane Veloso papasadahan ni PBBM

Nakatakdang upuan ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. ang kaso ni Mary Jane Veloso, ang Pinay na nasa death row sa pagbisita ng Pangulo sa Indonesia sa susunod na linggo.

Taong 2015 nang papatawan na sana ng parusang kamatayan si Veloso dahil sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Naawat ito nang ipanukala ng namayapa at dating Pangulong Benigno Aquino III na gawin siyang testigo laban sa kanyang mga recruiter.

“We will go to Indonesia. Most likely, we will raise this issue and concerns to Indonesian officials,” ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa panayam ni Gabriela party-list representative Arlene Brosas hinggil sa sitwasyon ngayon sa mga Pinoy na nahaharap sa bitay sa ibayong dagat na karamihan ay kababaihan.

Sa panig ni Foreign Affairs Undersecretary Jose de Vega, naniniwala itong biktima lamang ang Pinay Indonesia na nakabitin sa kasong bitay.