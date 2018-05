Kaso ng dengue tumaas sa CAR

INAMIN ng Department of Health-Cordillera Autonomous Region (DOH-CAR) na tumaas ng 87% ang kaso ng dengue fever para sa paunang 17 linggo para sa taong 2018 kung saan nakapagtala ng 903 na kaso region-wide kumpara sa 403 na naitala noong nakaraan taon.

Ayon kay DOH-CAR regional epidemiology and surveillance unit nurse Geeny Anne Austria, tatlo katao ang namatay dahil sa dengue ang naitala, dalawang bata sa Baguio City at La Trinidad at isa sa Pangasinan kumpara noong isang taon na isa lamang ang namatay sa parehong 17 linggo.

Ayon kay Austria, base sa data ng DOH-CAR, lahat ng kaso ng dengue ay naitala sa rehiyon ngayon taon na 266 ang galing Kalinga; 195 kaso sa Benguet; 104 kaso sa Baguio City; 76 kaso sa Apayao; 67 kaso sa Abra; 24 kaso mula Ifugao at Mountain Province; at 147 kaso mula sa probinsya ng non-CAR.

Dahil dito, nagbigay ng babala si Austria sa mga residente na mag-ingat at palaging gawing malinis ang kapaligiran nito at linisin ang mga nakaimbak na tubig sa kanilang bakuran na posibleng pamahayan ng lamok na dengue carrier.