Kaso ng Delta lalagpasan! Omicron gumapang sa mga komunidad – DOH

May palagay umano ang Department of Health (DOH) na kumakalat na sa mga komunidad ang mas nakahahawang COVID-19 Omicron variant at tinatayang magtatala ito ng panibagong pagtaas ng mga kaso bago matapos ang buwan.

Dahil sa mabilis nitong panghahawa, naalarma si Health Undersecretary Rosario Vergeire na posible pa umano nitong malagpasan ang naitala nilang mga kaso sa kasagsagan ng pagkalat ng Delta variant noong nakaraang taon.

Ito’y dahil walong beses umanong mas nakahahawa kumpara sa Delta variant.

Aniya, patuloy ang pagdami ng mga nagkakasakit ngayon kaya’t ipinagpapalagay nila na tumama na sa mga komunidad ang Omicron variant at kumakalat pa ito sa paligid.

“According to experts in other countries, cases double every two days. That is what we are seeing right now and the assumption is there, Omicron is in our communities already,” ani Vergeire.

Gayunman, kailangan pa rin umano ng DOH ng matibay na ebidensiya bago nila ideklara na kalat na sa mga komunidad ang mas nakahahawang variant ng COVID-19.

Mayroon ng 14 kaso ng Omicron sa bansa kung saan 11 rito ay mula sa mga umuwing migrant worker habang tatlo ang local cases.

Dagdag ni Vergeire, mayroon umanong 222% na positive two week growth rate ng COVID-19 cases sa bansa o 1.07 kada araw sa bawat 100,000 indibiduwal sa isang lugar.

Noong Agosto hanggang Setyembre ng nakaraang taon ay umabot sa 20,000 bagong kaso ng COVID-19 infections sa Delta variant ang naitala sa bansa kada araw.

Samantala, sinabi ni OCTA Research fellow Guido David na mas mabilis ang pagkalat ngayon ng impeksiyon sa Metro Manila kumpara sa kasagsagan ng Delta variant nakaraang taon.

Sa kasalukuyan ay balik na naman sa “high-risk” sa COVID-19 ang bansa dahilan upang isailalalim ng pamahalaan sa mas mahigpit na alert level 3 ang Metro Manila. (Mia Billones/Juliet de Loza-Cudia)