Kaseksihan ni Valeen benta sa mga tomboy

Biglang nagising ang diwa ng mga kasamahan ni Valeen Montenegro, dahil sa pahabol na sexy post niya sa Instagram. Sabi nga, tag-ulan na dahil June na (pero sobrang init pa rin talaga), pero bakit may mga paandar pa si Valeen.

Sabi ni Valeen, last na ito, at pahabol lang talaga. Medyo nawalan daw siya ng oras nung summer na magpunta sa dagat, kaya ngayon lang niya ito nagawa.

“Pwedeng huminga Val… #travaleen Check out the link I have in my BIO,” simpleng caption ni Valeen.

Mas marami ngang eksena na makikita kapag nagpunta ka sa link ng BIO ni Valeen. At yes, mas mapangahas, at wahpak na wahpak ang datingan.

In fairness kay Valeen, alam na alam niya ang kakulangan ng katawan niya. Kulang nga raw siya sa balakang, kaya idinaan niya sa anggulo. Konting usli ng bewang, at ‘yun na, kurbadong-kurbado na agad ang dating.

Hindi rin niya itinago ang mga ugat sa kanyang mga paa. Na sabi nga niya ay mahilig siyang magbasa ng mga paa, kahit na kakatanggal pa lang ng sapatos.

Pero sorry na lang, na kahit ano pang kakulangan ni Valeen sa katawan, ang sinisita ng mga tao, o mga netizen, overall, ang kagandahan, kaseksihan pa rin ng dalaga ang mas nakalalamang.

Mestisang-mestisa, na sa ganda pa lang ng mukha niya, talagang magliliyab ang pakiramdam ng mga kalalakihan, di ba?

Anyway, masipag nga rin na mag-workout si Valeen, at kita niyo naman ang resulta, di ba? Kaya ang mga artistang babae, nakaramdam ng pagkatomboy sa kaseksihan niya. At kahit ang mga fan na ang profile ay babae, makikita mong nakaramdam ng init sa kaseksihan ni Valeen. Wow, mukhang mabenta sa mga tomboy si Valeen, ha! (Dondon Sermino)