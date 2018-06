Kaseksihan ni Bea pinuri ng Victoria’s Secret model

Dahil sa sobrang busy sa pelikulang Kasal, hindi masyadong nakapagbakasyon si Bea Alonzo. At dahil tumiba na sa takilya ang pelikula nila ni Derek Ramsay, Paulo Avelino, may time na si Bea na magbilad ng kaseksihan sa tirik na araw sa tabi ng dagat.

Sa Instagram stories ni Bea ay makikita na ang pamilya niya ang kasama niya. Pero siyempre, mas nag-focus ang mga fan sa kaseksihang ibinilad ni Bea.

Ang payat, ang seksi, kaloka ang sex appeal. Ilan lang ‘yan sa mga papuri kay Bea.

At kahit ang mga kapwa niya artista, hindi napigilan ang paghanga kay Bea.

“One of the most beautiful and nicest actresses in the world,” sabi ni John Estrada.

Pero, nakakaaliw na ang Victorias Secret model na si Kelsey Merritt ay napabilib diin talaga sa kagandahan, kaseksihan ni Bea.

“Beaaaa you’re too beautiful!!! Miss you!” sey nito.

Kasalukuyan ngang nasa New York si Kelsey at tinutupad ang pangarap niya na maging sikat na modelo, at isa na nga riyan ang pagiging endorser ng sikat na underwear brand.

Sa ngayon, larawan ng isang kuntentong babae si Bea, na bukod sa maganda ang career, maganda pa ang lovelife. Nananatiling matatag ang relasyon nila ni Gerald Anderson.

May mga nagsa-suggest nga pala na sana ay si Bea na lang ang maging muse ng Marikina Shoemasters sa opening ng Maharlika Pilipinas Basketball League sa June 12 sa Araneta Coliseum.

Andrea gaganap na Katy Fairy

Gaganap na Katy Fairy si Andrea Torres sa episode nga­yong gabi ng Daig Kayo Ng Lola Ko sa GMA 7. At si Rafael Rosell ang leading man niya.

Sa kuwento, ang fairy couple na sina Katy at Hans ay nakatakdang magpakasal, pero hahadlangan ito ni Wanda.

Bago ang kasal ay sinukat ni Katy ang wedding dress, at dahil doon, mamalasin nga raw ito. Nagsunod-sunod ang aksidente ni Katy, nandiyang napilayan siya, at kung ano-ano pa.

At dahil doon ay natakot na si Katy, at iniwasan na niya si Hans. Kaya sa araw ng kanilang kasal, ayaw umalis ni Katy ng bahay. Kaya si Hans ang sumundo kay Katy.

Nakalaban ni Hans si Wanda sa daan. Wanda tries to stop him. Nagpanggap siyang isang itim na pusa.

Pero nalaman ‘yon ni Katy at magkatuwang sila ni Hans na lumaban kay Wanda.

At siyempre, happy ending ang lahat dahil natuloy ang kasal nina Katy and Hans.

Tutukan ang kuwentong yan ngayong gabi sa GMA.

Kris B. sa I-Bilib

Ngayong umaga sa I-Bilib, sasamahan ni Kris Bernal sina Chris Tiu, James and Roadfill na mag-experiment on liquids and solids that don’t mix but float on top of each other, as well as on a pen that levitates!

Sa Bilibabols, ipakikita nila ang mga kakaibang cake designs. At siyempre, tutuklasin nila ang kuwento kung totoo nga bang sumasabog ang wine glass dahil sa ingay?

At ano nga ba ang mangyayari when you spin a bicycle tire hanging from a wire? Alamin sa Street Genius!

At sa Huling Hirit, the gang compares lengths in the Brush Illusion.