Kasapi ng Maute todas sa Lanao del Sur

Patay ang isang miyembro ng Daulah Islamiyah/Maute Group habang sumuko naman ang isa pa sa engkuwentro sa mga sundalo noong Miyerkoles.

Hindi pinangalanan ang namatay pero narekober ng awtoridad ang kanyang labi, ayon kay 103rd Infantry Brigade commander Brigadier General Jose Ma. Cuerpo II.

Samantala, matapos ang engkuwentro alas-tres ng hapon sa Barangay Kalungnan sa Piagapo ay sumurender si alyas ‘Cardo’, 22 taong gulang mula sa Inudaran, Marantao, Lanao del Sur.

Isinuko rin niya ang kanyang armas sa mga tropa ng gobyerno.

Sinabi ni Cardo na kabilang siya sa Battle of Marawi noong 2017 at saka nagtago.

“The subject has no standing Warrant of Arrest and he is currently undergoing custodial debriefing for us to be able to gather more information about him, his previous activities, and the group,” ani Cuerpo.

“While our troops were scouring the clash site, they recovered the enemy cadaver. It will be subjected to an examination to verify the identity of the slain Daulah Islamiyah/Maute Group member,” dagdag niya.

Tumagal nang halos dalawang oras ang bakbakan ng sundalo at hindi malamang bilang ng mga rebelde. (Kiko Cueto)