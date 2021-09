Kasangga kontra katiwalian

Habang abala ang gobyerno sa ginagawang pagtugon sa problema sa COVID-19 pandemic ay mainit ang isyu sa korapsiyon na pinagpipiyestahan ng mga pulitikong maagang namumulitika sa layuning makakuha ng atensiyon sa publiko para sa kanilang interes sa 2022 national elections.

Tila ba nakakita ng pagkakataon ang mga kritiko para palutangin at painitin ang isyu ng katiwalian na isa sa adhikain ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang administrasyon.

Sa katunayan, ang ating tanggapan – ang Presidential Communications Operations Office (PCOO) ang isa sa nanguna para mapalakas ang kampanya laban sa katiwalian sa pamamagitan ng implementasyon ng Freedom of Information (FOI) katuwang ang Presidential Anti -Corruption Commission (PACC).

Ang FOI ang nagsilbing sandata ng administrasyon at nagsulong ng transparency para magkaroon ng access at maisapubliko ang mga transaksiyon sa gobyerno para sa interes ng nakararaming Pilipino matapos itong pirmahan ni Pangulong Duterte noong July 23,2016.

Ang paglaban sa korapsiyon ang isa sa mga pangunahing adhikain ni Pangulong Duterte sa kanyang pamahalaan at marami na ang nasagasaan sa kampanya simula ipatupad ito ng Presidente.

Hindi lamang mga opisyal at kawani ng gobyerno ang natamaan sa kampanya sa katiwalian kundi maging ang mga oligarko na hindi matinag-tinag sa nakalipas na mga administrasyon. Lahat hindi makaporma sa ilalim ng Duterte administration.

Ilan sa mga ito ay ang kompanya ng sigarilyo na Mighty Corporation dahil sa pandaraya sa buwis kaya napilitang makipag-areglo at nagbayad ng malaking halaga sa gobyerno, gayundin ang Philippine Airlines (PAL) na nagbayad ng P6 billion sa kanilang atraso na hindi nagawang singilin ng ilang nagdaang mga Presidente ng bansa.

Dahil sa FOI ay naging aktibo ang sambayanan sa pagpaparating ng mga sumbong ng katiwalian sa buong bansa sa pamamagitan ng e-FOI platform katulong ang local government units.

Naging bangungot sa mga tiwaling opisyal at kawani ng gobyerno ang linggo-linggong Talk to the People ng Presidente dahil inaanunsiyo niya sa buong sambayanan ang pangalan ng mga napatunayang nangurakot sa pera ng gobyerno at agad na sinisibak o inaalis sa puwesto kahit pa ang ilan sa mga ito ay sumuporta sa kanyang kampanya at pangangasiwa sa gobyerno.

Wala pong pinapatawad ang Presidente kapag korapsiyon ang pinag-uusapan at ilang beses na itong napatunayan sa mga sinisibak na mga taong-gobyerno.

Nangako po si Pangulong Duterte na gugugulin niya ang natitirang panahon sa kanyang termino para habulin at parusahan ang mga sangkot sa katiwalian kahit sino pa ang masagasaan.

Itinatag po nitong Biyernes, September 3,2021 ang “Project Kasangga”, isang 49- member inter-agency coordinating council para mas lalo pang mapaigting ang kampanya at mawakasan ang katiwalian hanggang sa huling araw ng termino ng Pangulo sa tulong ng PACC.

Lahat ng ahensiya at departamento ng gobyerno ay kasama sa “Project Kasangga” para tuluyang maalis ang katiwalian na kinasasangkutan ng mga corrupt na mga opisyal sa pamahalaan.

Nakakalungkot lamang isiping sa kabila ng nakikitang tagumpay sa kampanya ay pilit pa ring hinihila ng mga kritiko at oposisyon ang administrasyon, partikular ni Pangulong Duterte sa mga kontrobersiya gaya na lamang ng pag-iingay ng iilang senador lang naman sa Senado.

Mistulang nakakita ng pagkakataon ang mga pulitiko para mabutasan ang Pangulo at pilit pinalalaki ang mga isyu at iugnay sa kanila ni Senador Bong Go ang ilang personalidad na kinaladkad sa kanilang imbestigasyon.

Mula sa usapin ng mga hindi nagamit na pondo ng Department of Health (DOH) ay napunta na ang imbestigasyon ng senado sa mga taong taga-Davao na in-appoint ni Pangulong Duterte pati na ang isang pribadong kumpanya na pinag-iinitan para maiugnay ang isang negosyanteng malapit sa Presidente.

Sinabi po ng senador na tiwala at kuwalipikasyon ang batayan ng Presidente sa mga taong itinatalaga nito sa puwesto, at kakabit dito ang babala na iwasan ang korapsiyon.

Para naman sa mambabatas na nag-akusa kay Senator Go ng pang-iimpluwensiya umano para magkaroon ng anomalya, harap-harapang sinupalpal ito at sinabing huwag itulad sa kanya dahil nagtatrabaho ito ng matino at tumutulong sa mga taong nangangailangan ng agad na serbisyo, at hindi nagpapahinog lamang sa kanilang mga tanggapan.

Hinamon po ni Senator Go ang mga kritiko at oposisyon na kasuhan sa korte ang mga kinakaladkad nila sa imbestigasyon kung sa tingin nila ay mayroong batayan ang mga akusasyon dahil malinaw ang posiyon nila ng Presidente na walang sinasanto sa mga taong sangkot sa katiwalian.

Naniniwala po ang senador na ang mga pag-iingay na ito sa isyu ng korapsiyon ay paraan ng mga pulitikong lalabas lamang tuwing may eleksiyon para sa kanilang layuning makatuntong sa mas mataas na puwesto sa darating na eleksiyon.