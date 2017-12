Kasambahay sa Metro Manila, may P1K umento sa suweldo

Isang masayang Pasko ang sasalubong sa mga kasambahay sa Metro Manila ngayong Disyembre.

Simula ngayong Disyembre, iniutos ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board – National Capital Region (RTWP-NCR) na dagdagan ng mga employer sa Metro Manila ng P1,000 ang buwanang sweldo ng kanilang mga kasambahay kung kaya mula sa dating P2,500 ay magiging P3,500 na ito.

Kinumpirma mismo ni Labor Secretary Silvestre Bello III na aprubado na sa RTWPB-NCR noong Nobyembre 30 ang dagdag sa sweldo ng mga kasambahay na nagta-trabaho sa Metro Manila.

Sakop aniya ng kautusan ang mga kasambahay na gumagawa bilang yaya, kusinera/kusinero, hardinero,­ labandera at iba pang gawain na ginagampanan ng mga kasambahay na tumatanggap ng regular na buwanang sweldo.

Nilinaw din ng wage board na hindi kabilang sa tataasan ng sweldo ang mga trabahador na hindi nagsisilbi sa ilalim ng occupational basis tulad ng mga family drivers o mga pamilyang nag-aaruga ng mga bata bilang foster family.

Ang mga lalabag sa kautusan ay papatawan ng multang hindi bababa sa P10,000 subalit hindi naman hihigit sa P40,000 bukod pa sa mga kasong maaaring­ isampa ng mga kasambahay laban sa kanilang mga amo.

Tatanggapin ng mga kasambahay ang dagdag na P1,000 sa kanilang sweldo 15 araw matapos na maipalabas sa mga pahayagan ang nasabing kautusan.

Ayon kay Alan Tanjusay, spokesperson ng Associated Labor Unions-Trade Union Congress of the Philippines (ALU-TUCP), maagang pamasko para sa mga kasambahay sa Metro Manila ang P1,000 dagdag sa kanilang sweldo.

“We are happy that the wage board has granted the increase. With the falling value of wages , household helpers also needed the raise to cope with rising cost of living,” ani Tanjusay.