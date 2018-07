Kasambahay kuwalipikado sa maraming bakasyon — DOLE

MAAARI na ring magtamasa ang mga household service worker (HSW) o mga kasamba­hay ng mga karagdagang benepisyo sa ilalim ng Domestic Workers’ Act o Kasambahay Law.

Ito ang nakasaad sa Department of Labor and Employment (DOLE) Advisory na inilabas ni Labor Secretary Silvestre Bello III na kinilala ang tatlong iba pang mga batas na nagbibigay ng karapatan sa mga kasambahay sa mga espesyal na leave benefit.

Sa ilalim ng advisory, ang mga HSW na nakakatugon sa mga ki­nakailangan para sa Solo Parent Leave (RA 8972), Special Leave Benefit para sa kababaihan sa ilalim ng Magna Carta for Women (RA 9710), at Violence Against Women and their childre­n (VAWC) Leave (RA 9262), ay maaaring mag-aplay para sa mga benepisyo ng bakasyon, alinsunod sa batas.

Ang leave entitlement ay bukod sa li­mang araw na pahintulot ng insentibo sa serbisyo na ipinagkaloob sa ilalim ng Labor Code.

Ang Solo Parent Leave sa ilalim ng RA 8972 ay maaaring pakinabangan ng mga HSW kung kailangan nila upang isagawa ang mga tungkulin at responsibilidad ng magulang kung saan kinakailangan ang pisikal na presensya.

Samantala, ang Special Leave Benefit para sa kababaihan sa ilalim ng Magna Carta for Women, o RA 9710, ay nagbibigay ng dalawang linggo at hanggang 60 araw (o 2 buwan) ng bayad na bakasyon. Ito ay naaangkop sa mga kababaihang mangga­gawa na may sakit na gynecological disorder na nangangailangan ng operasyon, tulad ng dilation at curettage, pati na rin ang operasyon tulad ng hysterectomy, ovariectomy, at mastectomy.

Gayundin, ang mga Kasambahay na biktima ng pisikal, sexual, at psychological violence, pati na rin ang pang-ekonomiyang pang-aabuso, ay may karapatan na magamit ang 10-day na bayad na bakasyon sa ilalim ng Republic Act No. 9262.