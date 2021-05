Kasama natin si Kristo sa pagharap sa mga pagsubok!

Nakakagaan ng loob ngayong panahon ng krisis ang pagturing ni Hesus sa sarili bilang puno ng ubas at sa atin bilang kanyang mga sanga (Cfr. Jn 15:1-8). Ang paglalarawang ito ay paanyaya sa atin sa pagkakaroon ng malim na ugnayan sa Diyos- tema ng Ikalimang LInggo ng Muling Pabuhay. Saad ni Hesus sa Ebanghelyo: “Ang nanantili sa akin ang siyang mamumunga nang sagana.”

Hinihimok tayo ng Diyos na huwag humiwalay o bimitaw sa Kanya lalo na ngayong panahon ng pandemya. Katulad ng isang sanga dapat patuloy tayong nakakabit sa puno upang mabuhay. Ngayong mga araw na ito, pinapaalalahanan tayong patatagin ang ating ugnayan sa Panginoon. Masususkat ayon sa Simbahan ang katatagan ng ating pagkapit sa Diyos sa panahon ng pagsubok.

Dagdag pa ng Iglesya, masaganang bunga ang pagpapalang hatid ng pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Kung nais nating mamunga, kailangan nating manatili sa Kanya. Sa madaling salita, bilang mga sanga ng Panginoon dapat pirme tayong kaugnay Niya upang mabuhay, di alintana ang mga pagsubok at hirap dahil Siya ang magbibigay lakas at pag-asa sa atin sa ginta ng mga unos ng buhay.

Mahigpit na babala ni Hesus sa Ebanghelyo, “Wala kayong magagawa kung kayo’y hiwalay sa akin.” Sapagkat anumang paglago, pagpapala, at kasaganahan ay mangyayari lamang kung tayo ay mananatiling naka-ugnay sa Diyos. Kailangang manatiling nakakapit sa Panginoon sa hirap at ginhawa upang tayo ay makapamunga nang sagana kahit na minsan tayo’y Kanyang pawang sinusubukan!

Paalala ng Simbahan, sa Diyos lang natin makukuha ang lakas, kakayahan, maging ang kapangyarihan upang makapamuhay nang maayos, matiwasay at kapakipakinabang. ani Pope Francis, ““To love as Christ loves, we must have his love flowing through us just as the life of a vine flows through all its branches.” Ang pananatili daw sa Diyos ay nagbubunga ng sagana at nangangahulugan ng katiwasayan sa buhay.

Hirit pa ng Papa, “When we are intimate with the Lord, as the vine and the branches are intimate and joined, we are able to bear the fruits of new life, of mercy, of justice and peace, derived from the Lord’s Resurrection.” Kaya, panahilihin natin ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Huwag nating hayaang mawalay tayo sa Kanya. Kailang natin si Kristo sa buhay katulad ng sanga sa puno o halaman dahil kung wala Siya, wala rin tayong buhay!

Nawa pilitin nating tayo ay nakakabit, naka-ugnay at nakakapit Kay Hesus ang ‘puno ng ubas’ upang mamunga nang saagana. Siya ang bukal ng ating buhay, hantungan at pinagmumulan ng lakas. Siya ang may hawak ng ating kinabukasan. Ani Pope Francis, “When we remain in him, we have the power to love, to be selfless and to consider the needs of others before our own. Grafted unto him by Baptism, we have freely received the gift of new life.”