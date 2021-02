Kasal sa simbahan tuloy na? Richard, Lahbati may pasabog sa March 14

Ang bilis talaga ng paglipas ng araw, Dondon (my dear editor). Aba, March na agad sa Monday, huh!

Kahapon nga habang magkatsikahan kami ni Sarah Lahbati, nabanggit ko sa kanya na sa March 14 na ang first wedding anniversary nila ng mister na si Richard Gutierrez.

“Yeah, ang bilis nga Kuya Jun,” sey ni Sarah.

Nagkaroon ng intimate wedding ceremony sina Sarah at Richard sa Taguig City last year.

‘Yung big wedding dapat nila na gaganapin sa ballroom ng isang hotel ay hindi na nila muna itinuloy dahil nga sa COVID-19. That time, lumalala na ang nasabing virus at nag-announce na rin si President Rodrigo Duterte na magla-lockdown na sa ating bansa noong March 15, 2020.

Actually, hindi pa nga pinag-iisipan ng mag-asawa kung kailan nila itutuloy ‘yung big wedding nila. Not yet, dahil may pandemic pa nga naman.

Anyway, last week pa bumalik sa lock-in taping ng “FPJ’s Ang Probinsyano” si Richard at ayon kay Sarah, hanggang sa March 4 doon ang kanyang mister.

Pero hindi pa raw sure kung ma-extend ‘yon, pero sigurado naman daw na magkasama sila ng March 14.

So, ano ang plano nila sa first wedding anniversary nila?

“Wala pa talaga, maybe beach (pareho silang mahilig),” sabi niya at tinanong ko kung kasama ba ang kids nila na sina Zion at Kai, “Don’t know pa talaga kasi magulo pa ang schedule ni Chard.

“We will plan pa lang,” sabi ni Sarah.

So, abangan na lang natin ang pasabog nila sa March 14.

Paglabas naman daw ni Richard sa lock-in taping ngayon ng “FPJ’s Ang probinsyano” ay after Holy Week na raw uli ang balik nila.

“Puwede rin kasing may changes, kaya hindi pa talaga definite ang mga plano namin,” sey ni Sarah.

Maraming mga offer kay Sarah na lock-in projects, pero ayaw naman nila ni Richard na sabay silang mawawala.

Gwen, David todo rampa sa France

Kahapon ay kausap ko ‘yung isang nag-a-agent sa mag-asawang David Semerad at Gwen Zamora at naikuwento niyang pauwi na ang newly wed.

Babalik na raw ng bansa sina David at Gwen mula sa France kung saan kasama nila ang anak na si Cooper.

May inquiry raw kasi kay David, kaya tinanong niya si Gwen kung kailan ang alis nila sa France.

“Sabi ni Gwen, February 25 ang uwi nila. Siguro bukas nga ang alis nila ng France,” sabi ng kausap ko.

Actually, sinamantala na nina David at Gwen kasama si Cooper ang pamamasyal around France.

Maraming pictures at videos na ipinost ang newly wed habang namamasyal sila at siyempre, nagpunta rin sila sa very famous Eiffel Tower at mukhang enjoy sila dahil enjoy ang anak nila sa pamamasyal.

So, nice!