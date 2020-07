‘Kasal’ nina Luis, Jessy pang-asar ni Vivian kay Darna

Instead na positive, negative ang naging impression ng netizens sa pag-aanunsiyo ng actress na si Vivian Velez sa diumano’y plano ni Luis Manzano para sa girlfriend na si Jessy Mendiola.

Bigla na lang kasi itong nag-post sa kanyang Facebook account na, “Jessy Mendiola’s mom, Didith is my second cousin. Last February, Luis Manzano expressed his desire to marry Jessy. You made the right choice Lucky…”

At may pa-hashtag pa itong #couplegoals.

Hindi pa lang daw nagpu-proposed si Luis kay Jessy dahil daw nagkaroon ng COVID-19.

Yun nga lang, kung pagbabasehan namin ang mga comments ng netizens, mas lamang ang negative kesa positive sa pagpu-post na ito ni Vivian.

Ang punto ng netizen against the post, bakit daw kailangang i-post ng actress ang ganitong bagay? Hindi naman daw siya si Luis o Jessy. Sey ng netizen, “Ang pambansang sawsawera. Totoo man o hindi, wala siyang K magsabi.”

“Who are you to tell the story? Pam pam talaga ang isang ito.”

“Basag trip. Nauna pang mag-announce sa couple. Papansin.”

May mga nagsabi naman na sana raw, totohanin ni Luis at hindi desire lang.

Pero, may nakasilip din ng association ni Vivian sa pagiging diehard supporter ni President Duterte. Na wala raw sa timing ang post nito, bakit all of a sudden, biglang magpu-post about Luis and Jessy.

Sey ng netizen, “Obvious na may pinatatamaan?”

“Baka parinig sa EX na very vocal against the government ngayon?”

Ang EX ay si Angel Locsin na very open sa pagsuporta sa ABS-CBN at pagtuligsa sa gobyerno.

Ganda ‘blocked’ kay MVP?

“Mga Bulaang Bwakanang ULUL!!!,” ang bongga at diretsahang sagot ni Vice Ganda sa kumakalat ngayong chismis. Sinundan ito ni Vice ng hashtag na #PekFakeNews.

Nanganak na agad ang fake news na diumano’y pina-blocked daw si Vice ng TV5 Chairman na si Mannyn V. Pangilinan. Ang nakikita naming nagpu-post at repost nito, mga DDS sa timeline namin.

Sa isang banda, ang pinu-promote ni Vice ngayon ay ang kanyang sariling Vice Ganda Network kunsaan, dito rin mapapanood ang show niya na Gabing Gabi Vice,

JaMill yumaman sa YouTube

Sa July 24 (12am) ang launching ng believe it or not, 3rd single na ng pinakasikat na You Tube couple na JAMILL na sina Jayzam Manabat at Camille Trinidad.

This time nga lang, under Star Pop Music na sila at ang single na “Tayo Hanggang Dulo” ay inspired daw talaga sa kanilang three years love story.

Sa totoo lang, personally ay sobrang napahanga kami ng dalawa na from being a non-celebrities, pero in three years time, may 10.4 million subscribers with only 536 videos at ang pinakamababang views yata ay 2 million plus sa YouTube!

Nakausap namin ang Jamill sa naging digicon ng Star Pop Music. Ang Jamill din ang isa sa pinakabagong talents ng PPL Entertainment, Inc. ni Perry Lansigan. At ang kantang Tayo Hanggang Dulo ay sinulat mismo ng manager nila, o ha!

Bagay sa dalawa ang kanta dahil napaka-firm nila na kahit parehong early twenties lang at in 3 years relationship, siguradong-sigurado na ang mga ito na sila na talagang dalawa hanggang sa dulo.

Isa rin ang sigurado, sobrang yaman na nila with their 10.4 million subscribers sa joint You Tube account pa lang nila, wala pa ang million subscribers nila individually.

Dahil mga bagong talents na nga ng PPL Entertainment, Inc. expect na hindi lang music, pero excited na rin ang dalawa na pasukin ang telebisyon at pelikula.

Excited na raw sila na mapakinggan ng lahat ang kanilang song through different digital platforms at ang magiging virtual fan fest nila sa July 24. Kailangan lang mag-log in sa www.ktxt.abs-cbn.com for only P199.00.