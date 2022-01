Kasal ng 18-anyos pababa ‘di na puwede

Ganap nang batas ang panukalang nagbabawal ng child marriage sa bansa at magpaparusa sa mga gagawa nito.

Ayon kay House Deputy Speaker at Bagong Henerasyon Rep. Bernadette Herrera nakumpirma nito sa Malacañang na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukala.

“I was able to confirm in Malacañang that the End Child Marriage Bill, which we fought for and championed in Congress for many years, has now been signed into law,” sabi ni Herrera na isa sa may-akda at sponsor ng panukala sa Kamara.

Sa ilalim ng batas, ilegal ang child marriage at ang pag-aasawa ng isang matanda at isang bata at may hindi bababa sa P40,000 ang multa at maaaring makulong ng hanggang 12 taon. (Billy Begas/Eralyn Prado)