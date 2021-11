Kasal na lang kulang: Angelica todo harot kay Gregg

Masasabing nahanap na talaga ni Angelica Panganiban ang love of her life. ‘Yan din naman kasi ang matagal nang dasal ng mga nagmamahal sa kanya, mga kaibigan sa showbiz.

Hiling din ng marami na mauwi sa kasal ang relasyon nila ni Gregg Homan.

Anyway, nag-35 na nga si Angelica nitong Nov. 4, at sa Subic siyempre ginanap ang kanyang selebrasyon.

Sa totoo lang, ramdam ang kaligayahan ni Angelica sa birthday party niyang `yon. Nakasama niya ang mga malalapit sa puso niya, tulad siyempre ni Gregg, pati na ng mga kaibigan niyang si Maxeme Magalona, Glaiza de Castro, Barbie Imperial, John Prats, Isabel Oli, at iba pa.

Kaaliw ang birthday party na `yon na all out sa pagpapasaya sina Maxene, Glaiza, Barbie, na nag-mini concert nga sila, para sa kaligayahan ng friend nila.

Anyway, feel na feel din sa mga naglabasang video na sakay na sakay ni Gregg ang ugali ni Angelica, na may kakengkoyan, kakikayan, kaharutan. May eksena sa yate na sinasayawan ni Angelica si Gregg na nakaupo lang, habang tumutugtog ang ‘Teach Me How To Dougie’ at tawa lang sila nang tawa.

“Happy yarn! Hahahaha!” bukambibig ni Angelica.

Well, again, super happy ang mga kaibigan ni Angelica sa kanya, na nakikitang masaya siya. At dasal ng lahat na sa kawal mauwi ang lahat, para mas lalong maging masaya ang aktres.

DonBelle nairita: Maymay, Donny ‘tsismis’ buhay na naman

Hit na hit ngayon ang ‘Amakabogera’ ni Maymay Entrata. Ang taray naman kasi ng kanta, lalo na ang sayaw, na siguradong bet na bet ng mga fan ni Maymay.

Pinatunayan ni Maymay na may boses talaga siya, na kahit ang mataas na tono ay kayang-kaya niya, ha! Very Maymay nga raw ang music video, at ang kanta mismo.

Sa lyrics kasi ng kanta, sinasabi ni Maymay na hindi man siya kagandahan, ay wala siyang pakialam. Na isa siyang ‘kabogera’ na umaapaw ang karisma, at tunay na ganda.

Pero ‘yun nga lang, tila binuhay na naman ng mga fan ang isyu kina Maymay at Donny Pangilinan, ha!

Biglang-bigla ay nag-trending ang MayDon, dahil na rin sa mga ni-release na music video ng dalawa, si Maymay sa ‘Amakabogera’ at si Donny sa ‘Wings’.

Siyempre, hindi `yon bet ng mga fan ng DonBelle (Donny at Belle Mariano) na sikat na sikat din ngayon, at totoo namang sangkatutak ang mga fan.

Kaya lang, hindi mo rin naman maawat ang mga fan sa pagsi-ship, dahil kung ano ang bet nila, `yun pa rin naman ang nasusunod. At kahit nga hindi naman talaga nagsama sa pelikula, o love team sa isang teleserye sina Maymay at Donny, nagkataon talaga na maraming fan ang gusto silang makita na magkasama, o magkarelasyon pa nga.