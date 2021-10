Kasal na ba sila? Daniel, Kathryn pinakilalang Mr. & Mrs. Ford

Mr. and Mrs. Ford na nga ang tawag kina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla. Sa unang tingin, iisipin mo ngang nagpakasal ang dalawa.

Sobrang formal kasi ni Daniel na talagang naka-coat and tie pa at may bulaklak (corsage) sa bulsa ng kanyang coat. ‘Yun lang, hindi kasi naka-gown si Kathryn, pero may hawak din kasi itong bulaklak, kaya ang feeling mo tuloy, isang simpleng seremonya nga ang naganap.

Eh, di ba, uso naman `yon ngayon, na ginawa nga nina Angel Locsin at Neil Arce, na binulaga ang mga fan, na biglang nagpakasal sa isang simpleng seremonya.

Eh, sa mga kasunod na photo, makikita nga na nasa simbahan ang dalawa.

Pero siyempre, hindi naman sila ang kinasal, kundi nag-abay lang sila sa mga kaibigan nilang sina Vince at Jazelle. Sila nga ang partner at naatasan sila na magkabit ng belo, ha!

Sa totoo lang, parang ngayon ko lang nakita na nag-abay sa kasal ang dalawa. Kaya super happy ang mga fan, dahil parang paghahanda na nga raw ito ng dalawa sa nalalapit naman nilang kasal.

Baka nga raw mas mapaaga na ang kasal ng dalawa, dahil na-feel na nila ang ambience ng simbahan, o kasal sa simbahan.

“In God’s perfect time sila naman ang nasa gitna. The most awaited wedding!” sabi pa ng mga KathNiel fan.

Anyway, marami rin ang naloka kay Kathryn na ginaya si Daniel.

Mula sa damit, hanggang sa kanta, ginaya talaga niya ang dyowa niya.

Kuwela sa mga fan `yon, na kaya na nga raw pagtawanan ni Kathryn ang sarili, alang-alang sa pagmamahal kay Daniel.

Nora bet agawin trono ni Vilma sa politika

Matapos magparehistro sa District 3 ng Quezon City nitong nakaraang linggo, nag-file naman ng Certificate of Candidacy si Nora Aunor sa Comelec. Si Nora nga ang first nominee ng NORAA (National Organization for Responsive Advocacies for the Arts party-list).

Kung papalarin, magiging kongresista nga si Ate Guy. At sayang nga lang dahil hindi sila mag-aabot ng kumare niyang si Vilma Santos sa kongreso, na hindi na nga tatakbo ngayong 2022.

Para sa mga supporter ng Superstar, malaki ang karapatan niyang maging kongresista, dahil kilala nga siyang matulungin, na kahit ang kahuli-hulihang sentimo yata sa kanyang bulsa ay ibibigay pa niya sa mga nangangailangan.

At yes, hindi rin daw dapat ismolin ang talino ni Ate Guy, dahil malupit nga raw ito kung mag-isip.

Abangan!

Mr. and Mrs. Ford na nga ang tawag kina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla. Sa unang tingin, iisipin mo ngang nagpakasal ang dalawa.

Sobrang formal kasi ni Daniel na talagang naka-coat and tie pa at may bulaklak (corsage) sa bulsa ng kanyang coat. ‘Yun lang, hindi kasi naka-gown si Kathryn, pero may hawak din kasi itong bulaklak, kaya ang feeling mo tuloy, isang simpleng seremonya nga ang naganap.

Eh, di ba, uso naman `yon ngayon, na ginawa nga nina Angel Locsin at Neil Arce, na binulaga ang mga fan, na biglang nagpakasal sa isang simpleng seremonya.

Eh, sa mga kasunod na photo, makikita nga na nasa simbahan ang dalawa.

Pero siyempre, hindi naman sila ang kinasal, kundi nag-abay lang sila sa mga kaibigan nilang sina Vince at Jazelle. Sila nga ang partner at naatasan sila na magkabit ng belo, ha!

Sa totoo lang, parang ngayon ko lang nakita na nag-abay sa kasal ang dalawa. Kaya super happy ang mga fan, dahil parang paghahanda na nga raw ito ng dalawa sa nalalapit naman nilang kasal.

Baka nga raw mas mapaaga na ang kasal ng dalawa, dahil na-feel na nila ang ambience ng simbahan, o kasal sa simbahan.

“In God’s perfect time sila naman ang nasa gitna. The most awaited wedding!” sabi pa ng mga KathNiel fan.

Anyway, marami rin ang naloka kay Kathryn na ginaya si Daniel.

Mula sa damit, hanggang sa kanta, ginaya talaga niya ang dyowa niya.

Kuwela sa mga fan `yon, na kaya na nga raw pagtawanan ni Kathryn ang sarili, alang-alang sa pagmamahal kay Daniel.

Nora bet agawin trono ni Vilma sa politika

Matapos magparehistro sa District 3 ng Quezon City nitong nakaraang linggo, nag-file naman ng Certificate of Candidacy si Nora Aunor sa Comelec. Si Nora nga ang first nominee ng NORAA (National Organization for Responsive Advocacies for the Arts party-list).

Kung papalarin, magiging kongresista nga si Ate Guy. At sayang nga lang dahil hindi sila mag-aabot ng kumare niyang si Vilma Santos sa kongreso, na hindi na nga tatakbo ngayong 2022.

Para sa mga supporter ng Superstar, malaki ang karapatan niyang maging kongresista, dahil kilala nga siyang matulungin, na kahit ang kahuli-hulihang sentimo yata sa kanyang bulsa ay ibibigay pa niya sa mga nangangailangan.

At yes, hindi rin daw dapat ismolin ang talino ni Ate Guy, dahil malupit nga raw ito kung mag-isip.

Abangan!